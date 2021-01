Chuwi vai lançar aquele que será o iPad Pro do mundo Android

Chuwi é uma fabricante chinesa que já é conhecida de vários consumidores. Aqui no Pplware, por exemplo, já escrevemos algumas vezes sobre os seus produtos e até já tivemos oportunidade de testar alguns equipamentos. A empresa produz e comercializa computadores, tablets, miniPCs, entre outros.

Agora a marca vai lançar o HiPad Plus antes do final de janeiro, e este tablet já está a ser apelidado como sendo o iPad Pro do mundo Android.

Chuwi vai lançar o novo tablet HiPad Plus

A próxima aposta da marca chinesa Chuwi será o seu novo tablet HiPad Plus. A linha HiPad já conta com alguns produtos e este irá enriquecer ainda mais o portefólio da empresa.

Certamente que ao ler o nome do tablet, este soou-lhe familiar. E nem por acaso, este HiPad Plus é também semelhante no seu design ao iPad Pro da Apple. Assim, o equipamento da Chuwi está também a ser designado como sendo um iPad Pro com Android.

Tal como podemos ver pelas imagens, os diversos pormenores, como botões e construção assemelham-se bastante ao iPad da marca da maçã.

Imagem nítida e delicada

Traz um ecrã IPS totalmente laminado de 11 polegadas com resolução 2K de 2176 x 1600 pixeis, integrado numa estrutura totalmente metálica. Oferece uma imagem nítida e delicada, com cores calibradas.

Conta ainda com 350 nits de brilho, tornando-se confortavelmente visível quando usado em ambientes exteriores.

A estrutura é uma peça única de alumínio, construída através do processo de corte CNC. Conta com um design reto semelhante ao que traz o iPhone 12 lançado em 2020. Tem um peso de apenas 500 gramas e 6,9 mm de espessura.

Processador MediaTek e 4 GB de RAM

O tablet terá um processador da MediaTek MT8183 com 8 núcleos e GPU Mali G72 integrada. Contará com 4 GB de memória RAM LPDDR4X e 128 GB de armazenamento interno. É, em suma, o tablet ideal para quem procura diversão num ecrã de grandes dimensões.

O sistema operativo do HiPad Plus será o Android 10 e também oferecerá suporte para microSD.

A bateria contará então com uma capacidade de 7300 mAh e as câmaras terão 8 MP e 13 MP.

O novo tablet HiPad Plus será lançado antes do final do mês de janeiro por um valor de cerca de 250 dólares.