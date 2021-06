Receitas da ByteDance aumentam mais do dobro devido ao TikTok

Atualmente, um pouco por todo o mundo, já todos conhecem ou pelo menos ouviram falar da rede social TikTok. A plataforma de vídeos curtos tornou-se especialmente popular durante o confinamento, onde as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e a encontrar formas de se relacionarem e mostrarem os seus talentos, até aqui, escondidos.

Mas as últimas notícias mostram bem o sucesso que TikTok conseguiu atingir. Segundo os dados recentes, as receitas da sua empresa-mãe ByteDance aumentaram mais do que o dobro devido a esta rede social.

TikTok enche os bolsos à criadora ByteDance

De acordo com as recentes informações, a ByteDance mais do que duplicou a sua receita no ano passado com o estrondoso aumento da utilização da sua aplicação TikTok. A empresa anunciou um aumento de 111% nas receitas, o que corresponde a um montante de 34,3 mil milhões de dólares (~29 mil milhões de euros).

Para além disso, a ByteDance também revelou um aumento de 93% no lucro bruto para 19 mil milhões de dólares (~16 mil milhões de euros). Estes dados foram revelados pela empresa através de um comunicado interno enviado aos funcionários.

Também houve um enorme aumento de utilizadores do ByteDance desde que o TikTok foi lançado em todo o mundo, há 4 anos. A empresa atingiu então 1,9 mil milhões de utilizadores ativos mensalmente até ao final de 2020. Estes valores incluem a versão chinesa do TikTok, designada Douyin, e outros produtos como a app de notícias Toutiao.

Por outro lado, a empresa revelou um prejuízo líquido de 45 mil milhões de dólares (~38 mil milhões de euros) no ano passado. Mas a ByteDance atribui esse valor a um ajuste de contabilidade e não a um desempenho operacional. O prejuízo operacional foi de 2,1 mil milhões de dólares (~1,77 mil milhões de euros) em comparação com os 684 milhões de dólares (~576 milhões de euros) de lucro em 2019. Mas este resultado resume-se ao custo da remuneração baseada nas ações para os investidores.

Analistas avaliam a ByteDance em 100 mil milhões de dólares

Com este acentuado crescimento, alguns analistas já estimaram o valor da empresa em 100 mil milhões de dólares (~84 mil milhões de euros).

Recordamos que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, considerou a ByteDance, em especial o TikTok, como uma ameaça à segurança social. Como alternativa, Trump ordenou que a empresa vendesse os seus ativos nos EUA, o que não aconteceu.

Já o atual presidente Joe Biden revogou a ordem executiva de bloqueio da app chinesa. Mas, ainda assim, vai manter esta e outras aplicações debaixo de olho e exigir que apertem com as medidas de privacidade. Caso contrário, serão banidas dos EUA.

