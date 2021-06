Com a tomada de posse de Joe Biden, a situação da China nos Estados Unidos não ficou completamente resolvida. Apesar de ser mais brando e menos radical do que o ex-presidente Donald Trump nalgumas decisões, Biden também não dá total liberdade aos sistemas do país asiático.

De acordo com informações recentes, os Estados Unidos da América podem banir as apps chinesas e russas que não ajustem as questões de privacidade.

Parece estar longe a guerra que coloca no ringue os EUA e a China. Relembramos que em Agosto de 2020, Donald Trump emitiu uma ordem executiva para banir do país apps chinesas como TikTok e WeChat.

Contudo, com a eleição de Biden, essa proibição foi recentemente revogada. Mas, mesmo assim, o atual presidente norte-americano exigiu pesquisas para determinar se as apps representam algum perigo para a segurança nacional. E sobre este assunto há agora mais novidades.

EUA podem banir apps chinesas e russas que não ajustem a privacidade

De acordo com um exclusivo da Reuters, a ordem executiva dada por Joe Biden, com objetivo de salvaguardar os dados sensíveis da população norte-americana, vai apertar ainda mais com as apps chinesas e russas. A intenção é que estas ajustem e adotem medidas mais rígidas quanto à sua privacidade, de forma a proteger melhor as informações privadas. Caso isso não aconteça, todas essas aplicações serão banidas do mercado norte-americano.

Segundo as informações, o Departamento do Comércio dos EUA pode emitir intimações para recolher informações sobre determinadas apps de software para smartphones, tablets e desktops. Após isso, o departamento pode negociar as condições para a manutenção do sistema nos EUA, ou banir as apps. O objetivo é então evitar que os rivais estrangeiros, como a China e a Rússia, acedam a grandes quantidades de informações pessoais e empresariais.

Para já não foram revelados os nomes de apps específicas, mas a Reuters revela que o governo de Biden tem planos para também procurar o apoio de outros países. “A esperança é que os países parceiros cheguem a um acordo sobre os pedidos que devem ser banidos”, disseram as fontes.

As fontes adiantaram ainda que “a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, vai decidir quais as apps que serão objeto de ação dos EUA, mas devem, respeitar certos critérios. Por exemplo, devem pertencer, ser controladas ou geridas por uma pessoa ou entidade que apoie as atividades militares ou de inteligência de um rival estrangeiro, como a China ou a Rússia.

