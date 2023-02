Meta lança a funcionalidade Channels no Instagram

A Meta está sempre à procura de novas formas de manter os utilizadores nas suas redes sociais, bem como de os aproximar dos criadores de conteúdo. Agora, Mark Zuckerberg anunciou que a empresa está a lançar uma nova funcionalidade destinada à criação de canais de transmissão chamada Channels.

O CEO da Meta recorreu à sua conta do Facebook para anunciar que a empresa está a lançar uma nova funcionalidade no Instagram: Channels. Conforme partilhado no site oficial da gigante tecnológica, isto nada mais é do que um "broadcast chat", que permitirá que os criadores de conteúdo interajam com os seus seguidores, diretamente.

De forma simples, a funcionalidade permite que os criadores de conteúdo partilhem mensagens com os seguidores, sejam essas em formato de texto, imagem, vídeo e sondagem, mantendo-os atualizados e dando-lhes acesso aos "bastidores", pelo Instagram. Estes, por sua vez, apenas poderão reagir às mensagens enviadas pelos criadores.

O anúncio foi feito pelo CEO da Meta que, ao mesmo tempo, revelou que estava a iniciar o seu próprio canal de transmissão, onde partilhará, daqui em diante, novidades relacionadas com a empresa. Os testes começaram hoje, com criadores nos Estados Unidos da América a terem acesso à nova funcionalidade do Instagram.

Além de querer alargar a funcionalidade a outros países, ao longo dos próximos meses, a Meta planeia adicionar mais características a estes Channels como, por exemplo, a possibilidade de colaboração com outros criadores dentro de um canal único. Mais do que isso, apesar de, para já, chegar apenas ao Instagram, Mark Zuckerberg partilhou que o objetivo é que os canais de transmissão fiquem disponíveis também no Messenger e no Facebook.

Como funcionam os Channels?

Assim que um criador de conteúdo tiver acesso ao Channels, pode iniciar um canal, a partir da sua caixa de entrada, no Instagram. Após o envio da primeira mensagem, os seguidores receberão uma notificação para aderirem. Além disso, os criadores podem encorajar os seus seguidores a participarem, usando o sticker que ficará disponível nas Histórias e, em breve, fixando-o no perfil.

Todos os utilizadores da rede social podem descobrir canais de transmissão e ver o seu conteúdo, mas apenas os seguidores que aderirem ao canal receberão notificações quando o criador publicar atualizações. Os seguidores podem sair ou silenciar os canais em qualquer altura e podem controlar as notificações.

