Apple está a trabalhar num dispositivo dobrável com estrutura sensível ao toque

Não será este ano que o mundo irá conhecer um smartphone ou tablet da Apple com ecrãs dobráveis. Contudo, perante o aumento da oferta e os avanços na qualidade dos ecrãs, é certo que mais cedo ou mais tarde, algo venha da casa de Cupertino. Surge agora uma nova patente que mostra o conceito de um dispositivo dobrável e que tem estrutura sensível ao toque.

A Apple viu aprovado um pedido de patente para um dispositivo dobrável, com design em concha e diversas áreas sensíveis ao toque nas laterais que servem como botões virtuais.

Registada pela Apple em abril de 2021 e aprovada esta semana pelo Escritório de Patentes e Marcas Registadas dos EUA, a nova patente explora ideias para "Dispositivos eletrónicos com ecrã e estruturas sensíveis ao toque" e prevê como partes de um dispositivo podem funcionar como superfícies de toque para aumentar o ecrã e o uso do dispositivo em ecrã dobrado.

Como exemplo, a patente descreve a forma como as camadas do ecrã e as camadas do sensor de toque podem ser "sobrepostas" nos ecrãs externos de um dispositivo e como os sensores de toque podem ficar sob uma camada de vidro ao longo da parte frontal, inferior e "laterais curvas", sugerindo o potencial de toda a estrutura ser sensível ao toque.

A patente descreve ainda noutro exemplo a forma como o ecrã poderia envolver a estrutura, onde as laterais curvas seriam sensíveis ao toque, permitindo que funcionassem como controlo de câmara, de volume e outras funções.

Esta patente que agora é revelada vem dar força a alguns rumores que colocam os próximos smartphones da Apple livres de quaisquer botões e, ainda mais, à possibilidade de vermos em breve um dispositivo dobrável. Os analistas do mercado acreditam que a Apple deverá lançar primeiro um tablet dobrável, em vez de um smartphone, em 2024.