IA do Bing não gosta de conversas longas e vai chegar a outros browsers

O Bing ganhou um chat baseado em inteligência artificial (IA) e, desde o seu lançamento, que várias pessoas têm partilhado algumas conversas um tanto ou quanto bizarras. A Microsoft já veio dizer o chat não gosta de conversas longas...

O chat do Bing baseado em IA está preparado para dar respostas rápidas ao utilizador e até é capaz de retribuir várias respostas numa só conversa. Contudo, muitos utilizadores estão a testar o robô a um nível mais profundo. Alguns relatos revelam que a certa altura da conversa, as respostas dadas pelo serviço apresentavam informações incorretas, repreendia os utilizadores por estarem a fazê-lo (ao serviço) perder tempo e chegou mesmo a dar respostas desadequadas para o tema.

Uma das conversas mais populares e bastante bizarra que foi partilhada, o chat recusou-se mesmo a informações sobre o Avatar: The Way of the Water, insistindo que o filme ainda não tinha saído. Depois disso, chamou o utilizador de "irracional e teimoso". Poderá ver no Reddit um rol enorme de conversas partilhadas.

Há uma explicação

Perante estas partilhas, a Microsoft veio a público, através do seu blog do Bing, explicar o que é que se passa com o chat do Bing, começando por referir que não imaginava que este serviço pudesse ser utilizado para "descoberta geral do mundo e para entretenimento social" com sessões longas de conversas.

Segundo o que é explicado "o Bing pode se tornar repetitivo ou ser solicitado/provocado a dar respostas que não são necessariamente úteis ou alinhadas com tom projetado". Basicamente, o serviço não está habilitado para ter conversas baseadas na informação anterior, respondendo apenas diretamente à última intervenção do utilizador.

Além disso, a Microsoft refere que, por vezes, o modelo tenta responder ou refletir no tom em que está a ser solicitado o que pode levar respostas num estilo (ou ton) não pretendido, escreveu a Microsoft.

Para minimizar o problema, a empresa estará já a implementar um sistema de atualização de conversa mais rápida. Mas para já, poderá simplesmente começar uma conversa nova, para obter mais informações de forma correta.

O Chat do Bing vai estar presente em mais browsers

O Chat do Bing está atualmente disponível no Edge, mas numa publicação no Twitter, Yusuf Mehdi, Vice-Presidente da Microsoft, referiu que, apesar do serviço estar disponível para o Edge e para a app do Bing Mobile, sendo nestes que estão a ser feitas otimizações, "com o tempo", pretendem "trazê-lo para todos os navegadores".