Apple poderá lançar iPad dobrável no 1.º trimestre de 2024

A criação de um dispositivo dobrável no portfólio da Apple é algo que tem vindo a ser explorado há já alguns anos. Historicamente, sabe-se que a Apple não tem propriamente o interesse em ser a primeira a colocar certas tecnologias no mercado, mas quando as lança têm que já ser consistentes para responder às exigências da sua comunidade.

O segmento do iPad, apresar de ser de oferecer elevado desempenho, não tem trazido grandes novidades... e este ano a situação não deverá ser muito diferente. Contudo, o arrancar de 2024 poderá trazer grandes novidades, inclusivamente, o tão aguardado iPad dobrável.

Ainda que as informações sejam escassas, existem vários indícios que levam os analistas do mercado da Apple a apontar o possível lançamento de um dispositivo dobrável em 2024.

Inicialmente, a proposta seria para um smartphone, contudo, adensam-se as previsões para que este dispositivo seja um iPad. Algo que, aliás, já está a ser falado há alguns meses.

Agora, Ming-Chi Kuo usou o Twitter para deixar algumas ideias relacionadas com o futuro do iPad dentro da Apple, segundo as suas investigações.

Novo iPad da Apple só em 2024?

Segundo a informação partilhada por Kuo, a Apple não deverá apresentar novidades para o iPad num futuro muito próximo. "Pode não haver novos lançamentos de iPad nos próximos 9 a 12 meses". Com esta informação, podemos esperar que possa haver alguma novidade perto do Natal, mas sem grande relevância.

É ainda indicado que o modelo que venha a receber novidades seja o iPad Mini. Assim, as vendas do iPad poderão mesmo vir a sofrer um declínio de 10 a 15% ao ano, em 2023.

iPad dobrável entra em produção em massa no 1.º trimestre de 2024

Já sobre o iPad dobrável, as informações parecem ser mais concretas. Um produto que será revolucionário para o mercado e para a própria Apple, poderá começar a ser produzido em massa no primeiro trimestre de 2024, o que deverá alavancar as vendas dos produtos iPad, mais do que compensando do declínio de vendas de 2023.

A Anjie Technology será a fabricante responsável pelo design do iPad que deverá ser lançado com um suporte em fibra de carbono, tornando a estrutura mais leve e resistente.

Portanto, se esperava um smartphone dobrável vindo da Apple em breve, poderá ter que esperar ainda mais. O primeiro dispositivo dobrável deverá ser um iPad, que irá revolucionar o mercado.