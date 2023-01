Já há uma nova imagem da possível gráfica GeForce RTX 4090 Ti da Nvidia

A Nvidia é a líder indiscutível do segmento das placas gráficas e a sua última geração RTX 40 já está no mercado a fazer furor entre os utilizadores. Até ao momento temos já alguns modelos disponíveis no mercado, mas espera-se que a fabricante norte-americana lance outras variantes.

Neste sentido, há agora mais informações e uma nova imagem da possível gráfica topo de gama GeForce RTX 4090 Ti foi revelada. Vamos então saber o que foi divulgado.

Revelada nova imagem da Nvidia GeForce RTX 4090 Ti

Segundo as últimas informações, há novas imagens daquela que será a próxima placa gráfica topo de gama da Nvidia, a GeForce RTX 4090 Ti. As imagens foram reveladas pelo leaker @MEGAsizeGPU na sua conta da rede social Twitter e destaca-se o tamanho de dimensões consideráveis desta GPU, um aspeto que faz com que se assuma que este equipamento possa então tratar-se de um modelo TITAN com arquitetura Ada Lovelace.

Pelas imagens entende-se que a RTX 4090 Ti contará com uma boa estrutura e deverá ocupar cerca de 4 slots, enquanto o sistema de arrefecimento estará projetado para um consumo de energia de até 800W. É possível verificar o mecanismo de saída de ar e as quatro entradas onde três são DisplayPort e uma para HDMI.

Outras informações indicam que esta placa gráfica vai contar com o chip Nvidia AD102-450 e terá 18176 núcleos CUDA, mais 1.792 do que a irmã mais nova RTX 4090. Deverá disponibilizar uns incríveis 48 GB de memória GDDRX, o dobro da antecessora, que será também mais rápida, conseguindo atingir velocidades na ordem dos 24 Gbps e uma interface de memória de 384 bits com largura de banda de 1.152 GB/s.

Espera-se que os modelos personalizados atinjam uma frequência Turbo de 2.750 MHz e uma potência de 100 TFLOPs FP32. O consumo deverá então ser de 800W, mais 200W do que a GeForce RTX 4090.

Para já trata-se apenas de um leak, mas que muitas vezes é neles que são desvendadas informações que depois se tornam oficiais. Portanto vamos aguardar por mais detalhes, especialmente vindos da própria Nvidia.