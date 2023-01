Xbox bate recorde com 120 milhões de jogadores ativos mensais

Apesar de a PlayStation ser a consola de jogos fixa mais popular do mundo, é verdade também que a Microsoft aos poucos tem ganho terreno com as suas novas consolas Xbox Series X e Series S e ainda com as constantes novidades que tem lançado no mercado gaming, muito através da plataforma Game Pass.

E as últimas notícias mostram bem que essas estratégias têm trazido frutos, pois a Xbox conseguiu bater o recorde de utilizadores mensais ao registar 120 milhões de gamers ativos no último trimestre que terminou em dezembro do ano passado.

Xbox bate recorde de jogadores ativos por mês

Segundo as mais recentes informações reveladas pela Microsoft, a Xbox está a registar um crescimento muito importante. Os dados mostram que nos últimos três meses de 2022, a plataforma Game Pass conseguiu bater um recorde ao ter 120 milhões de jogadores ativos mensalmente.

Estes dados foram revelados pelo canal Video Games Chronicle e mostram então que a Xbox está a conseguir conquistar uma fatia importante de jogadores em todo o mundo. Os 120 milhões de jogadores registados em dezembro passado são o maior número registado desde sempre pela Microsoft no setor dos jogos.

Durante a divulgação dos resultados do trimestre da Microsoft, o CEO Satya Nadella adiantou que "vimos novos recordes de assinaturas do Game Pass, horas de streaming de jogos e dispositivos ativos mensais. E os utilizadores ativos mensais ultrapassaram o recorde de 120 milhões durante o trimestre".

O executivo disse ainda que a Microsoft continua a investir para agregar valor ao Game Pass e acrescenta que no último trimestre "fizemos uma parceria com a Riot Games para disponibilizar jogos para PC e dispositivos móveis, juntamente com conteúdos premium, aos assinantes". Nadella acrescenta ainda que "nos jogos, continuamos a perseguir a nossa ambição de dar aos jogadores mais opções, para jogar ótimos jogos onde, quando e como quiserem”.

Esta informação surge numa altura em que o CEO da Xbox, Phil Spencer falou sobre a falha no lançamento de jogos no ano passado, tendo o executivo assumido toda a culpa dessa mesma situação. No entanto, Spencer também adiantou que este ano de 2023 será diferente nesse aspeto, sendo que o lançamento do jogo Hi-Fi Rush já está a dar uma ajuda nesse objetivo.