MB WAY: pagamento de compras recorrentes ou subscrições está mais fácil

O serviço MB WAY veio simplificar bastante a vida às pessoas, seja para fazer pagamentos das compras nos supermercados, para dividir contas com os amigos ou para levantar dinheiro sem cartão. Uma outra opção bastante útil é a criação de cartões de crédito temporários, para efetuar compras ou subscrever serviços, com maior segurança.

Agora, a SIBS traz novidades importantes que vão tornar os pagamentos de compras recorrentes ou mesmo as subscrições mais simples, através de Pagamentos Autorizados.

A SIBS lançou uma nova funcionalidade de Pagamentos Autorizados que permite o pagamento de compras recorrentes ou subscrições através do MB WAY. Isto virá simplificar de forma significativa o processo de gestão de subscrições ou mensalidades, permitindo controlar os pagamentos de forma conveniente sem necessitar de novas aprovações.

São 15 as primeiras empresas aderentes que disponibilizam esta funcionalidade de forma pioneira.

O nosso investimento em soluções que acompanhem uma tendência cada vez mais online e digital da economia reflete-se na criação de funcionalidades como o "Pagamentos Autorizados" MB WAY, que permite gerir as subscrições de jornais, música, vídeo, entre outros, num único local, assim como fazer compras em um só click em sites onde os utilizadores fazem compras recorrentemente. Esta nova funcionalidade traz grandes vantagens para clientes, mas também para os negócios, permitindo compras ainda mais rápidas e seguras, o que significa mais uma grande evolução MB WAY

| explica Luís Gonçalves, Diretor de Segmentação e Gestão de Mercados da SIBS.

Entre as marcas pioneiras que disponibilizam esta função aos seus clientes estão meios de comunicação social como o Jornal de Negócios, Público, Record, Sábado e Correio da Manhã. Juntam-se a BoL, Clubefashion, Forprint, GoldPet, Iberdrola, Miio, PCDIGA, Prozis, Yves Rocher e Zomato.

Com este serviço, os utilizadores podem realizar uma autorização única de um valor pré-definido mensal para compras recorrentes ou subscrições num dado comerciante.

Com base nessa autorização, as subscrições ou mensalidades passarão a ser cobrados de forma seamless sem necessitar de novas aprovações, mas com o controlo de limite definido. Esta nova funcionalidade também poderá ser usada para compras simplificadas one-click em comerciantes, onde que o utilizador o pretenda. Nos sites destas marcas, os clientes irão encontrar a opção "MB WAY Pagamentos Autorizados" no fluxo de checkout da loja online e apenas terão de completar o processo de adesão aos Pagamentos Autorizados na app MB WAY.

Para além de ser uma solução inovadora e que facilita a vida dos utilizadores, tornando a experiência de compra ainda mais rápida, esta é também uma vantagem para empresas. Desta forma, a SIBS contribui para a melhoria da experiência de compras digitais, e sua taxa de concretização, assim como para a gestão mais efetiva do relacionamento e forma de pagamento pelas empresas com os seus clientes.