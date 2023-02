EUA vão multar o Irão e a Coreia do Norte por fornecerem chips à Rússia

Estamos quase a completar um ano desde o início da invasão russa à Ucrânia e infelizmente a situação continua sem uma solução à vista. Agora, segundo as últimas informações, os Estados Unidos da América vão multar o Irão e a Coreia do Norte por estes países fornecerem chips à Rússia.

EUA multam Irão e Coreia do Norte por fornecimento de chips à Rússia

Devido ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, cuja invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos, entre outros países, implementaram várias medidas restritidas ao país de Putin. Entre essas medidas estão o bloqueio ao acesso de tecnologias e negócios noutras áreas, a saída dos escritórios de várias empresas do território russo, a limitação de suporte de vários produtos, entre outros.

No entanto, existem alguns países mais 'amigos' e próximos da Rússia, aos quais o país invasor consegue recorrer para conseguir aceder a alguns equipamentos norte-americanos através do mercado negro. E segundo as recentes informações, entre esses países estão o Irão e a Coreia do Norte e, por isso, os Estados Unidos vão sancionar estes dois territórios.

A notícia foi revelada pela Secretária Adjunta do Comércio da Administração de Exportação dos Estados Unidos, Thea Kendler, durante a sua estadia em Tóquio para formalizar alguns negócios económicos. De acordo com Kendler:

A Rússia voltou-se para outros países, sim, pode imaginar, os seus parceiros Irão e Coreia do Norte, para preencher algumas lacunas nas suas aquisições. Chips criados pelas nossas empresas e que saíram do mercado russo. Esses chips estão a chegar à Rússia e outros países estão a usá-los para a criação de drones, drones iranianos em específico, que Putin usa para matar civis.

As sanções vão ser definidas em breve, uma vez que o evento G7 está focado na discussão e elaboração de medidas contra as empresas chinesas, iranianas e norte-coreanas.