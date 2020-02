LinkedIn atinge 675 milhões de membros e continua a bater recordes

Segundo o CEO da Microsoft, “a cada 7 segundos, alguém é contratado pelo LinkedIn“.

A rede social vai cimentando o seu caminho, sem muitos alaridos, nem propaganda, mas com solidez. É direcionada para o ramo profissional e atingiu os 675 milhões membros em 2019, tendo aumentado as suas receitas em 24%.

O LinkedIn foi criado em maio de 2003, mas foi depois adquirido pela Microsoft em junho de 2016.

Trata-se de uma rede social orientada para o segmento profissional, isto é, um local onde as pessoas podem apresentar uma espécie de CV digital interativo. Por sua vez, as as empresas podem criar uma página ao mesmo tempo que estão atentas a possíveis parcerias e colaboradores.

Segundo os números oficiais, o LinkedIn tem crescido ao seu próprio ritmo e conta agora com 675 milhões de membros em 200 países e regiões por todo o Mundo.

Na imagem seguinte, verifica-se que a maioria se concentra nos Estados Unidos, com mais de 167 milhões de membros; por sua vez na Europa alcança mais de 206 milhões. Especificamente em Portugal, somos mais de 3 milhões de membros.

As boas notícias não se ficam por aqui, pois no relatório FY20 Q2, a Microsoft anunciou também que o 4º trimestre foi especialmente bom para a rede social. Isto porque bateu níveis record de envolvimento e, por conseguinte, a sua receita aumentou 24%, o que significa um incremento de 26% em moeda constante.

Segundo a Satya Nadella, CEO da Microsoft:

O LinkedIn continua a criar oportunidades económicas para todos os membros. A cada sete segundos alguém é contratado pela rede social. Vimos níveis record de envolvimento dos utilizadores novamente neste trimestre. A Marketing Solutions continua a ser o negócio que mais tem crescido, à medida que os profissionais de marketing aproveitam as ferramentas aprimoradas e as páginas do LinkedIn para se ligar aos nossos quase 675 milhões de utilizadores. Os novos recursos de validação de dados do LinkedIn Sales Navigator, ajudam os vendedores a usar o poder da sua rede LinkedIn para promover um envolvimento mais significativo do cliente. Continuamos a inovar com o nosso portfólio de talentos – incluindo Talent Solutions, Talent Insights, Glint e LinkedIn Learning – para ajudar as organizações a atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. Mais de 5 milhões de membros já completaram o LinkedIn’s Skill Assessments, desde o lançamento no último trimestre.

