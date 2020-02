Moto G Stylus: novos leaks revelam design e todas as especificações

Há cerca de duas semanas, aquele que se suspeita ser o Moto G Stylus foi revelado num leak. O smartphone da Motorola vinha acompanhado por uma stylus, daí o seu nome.

Mas agora há mais novidades pois um novo leak dá a conhecer todas as especificações completas deste dispositivo.

O primeiro leak ao smartphone da Motorola, foi partilhado num tweet de Evan Blass, que é conhecido por divulgar leaks de vários equipamentos como, por exemplo, smartphones.

A imagem partilhada mostrava um Motorola com uma stylus, o que já não se vê deste a era do Windows Mobile.

Agora novos leaks revelaram mais pormenores e as especificações completas do Moto G Stylus.

Leaks mostram mais imagens do design do Moto G Stylus

Segundo o XdaDevelopers, os leaks com mais pormenores do design vieram de fontes diferentes.

Um dos leaks surge no blog mexicano Xataca e mostra imagens do equipamento com a stylus e também em funcionamento.

Podemos ver que o smartphone da Motorola segue as linhas de design dentro do que já existe no mercado, contanto com um hole-punch, uma câmara na extremidade superior direita, a qual é também apelidada de câmara de selfies.

Nestas fotografias vemos ainda o Android 10 em funcionamento no smartphone.

Também a 91Mobiles revela mais pormenores, desta vez da parte traseira do smartphone da Motorola.

Contudo, na imagem está um pouco descuidada de limpeza, até porque dá impressão de que tem uma traseira bonita de brilhante, o que ficou comprometido com as dedadas da imagem.

Um outro leak, de fonte não divulgada, mostra o que parece ser a parte de cima do smartphone, isto porque no canto inferior direito há a saliência da câmara.

Caso o Moto G Stylus seja fiel a esta imagem, então podemos contar com a entrada áudio de 3.5mm, uma porta USB do tipo C, um altifalante e ainda um compartimento onde será guardada a caneta stylus.

Em suma, estes leaks permitem ter uma ideia mais clara de como será o Moto G Stylus, assim como algumas especificações.

Mas não é tudo.

Outro leak revela as especificações completas do Moto G Stylus

Uma outra fonte, também mantida em segredo pelo XdaDevelopers, confirma que o nome do smartphone da Motorola será Moto G Stylus.

Para além disso revela todas as especificações completas do smartphone da Motorola, que são semelhantes ao Moto G8 Power.

Especificações completas do Moto G Stylus:

Ecrã com 6.36 polegadas e resolução de 2300×1080, com hole-punch

Processador Qualcomm Snapdragon 665

Memória RAM de 4G

Armazenamento interno de 64G ou 128GB

Câmaras traseira de 48MP, grande angular de 16MP e macro de 2MP

Câmara frontal de 25MP

Bateria 4000mAh com potência de carregamento de 10W

NFC e Dual SIM disponível para determinadas regiões

Sensor biométrico na traseira

Android 10

Scanner de impressão digital capacitivo na traseira

USB-C

Áudio com entrada de 3.5mm

Dimensões: 155mm x 75mm x 168mm

Ficamos a aguardar mais informações, quer seja de leaks quer seja de fontes oficiais, para este Moto G Plus que parece estar bastante interessante.

