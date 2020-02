Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

I Want To Break Free – Queen

Queen foi uma banda britânica de rock, fundada em 1970 e ativa, na sua formação clássica, até 1991. O grupo, formado por Brian May (guitarra e voz), Freddie Mercury (voz e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e voz) é frequentemente citado como um dos expoentes do seu estilo, também sendo um dos recordistas de vendas de discos a nível mundial. A música da banda também é conhecida por ser altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock.

Originalmente, a banda surgiu a partir do trio Smile, formado por Brian May, Roger Taylor e o baixista Tim Staffell. Com o fim do grupo, Freddie Mercury e John Deacon, juntamente com May e Roger, estabeleceram a formação de um novo grupo em meados de 1970. Os seus dois primeiros álbuns alcançaram pouco sucesso, até que ganhou popularidade internacional através de Sheer Heart Attack (1974) e, principalmente, por A Night at the Opera (1975), cujos singles “Bohemian Rhapsody” e “You’re My Best Friend” alcançaram bons desempenhos. Mais tarde, a popularidade do quarteto estendeu-se com News of the World, em 1977, devido aos hits “We Will Rock You” e “We Are the Champions”, bem como com “Crazy Little Thing Called Love” e “Another One Bites the Dust”, de The Game, lançado em 1980.

Durante a década de 1980, os Queen passaram a adotar sintetizadores nas suas músicas, e apesar de alguns sucessos como “Under Pressure”, a banda recebeu fortes críticas da imprensa especializada, perdeu grande parte da sua popularidade em território norte-americano, e passou por crises internas. No meio das críticas, a banda ainda lançou sucessos: O álbum The Works (1984) conteve os singles “Radio Ga Ga” e “I Want to Break Free”, que alcançaram notoriedade no Reino Unido e em países da América do Sul, como o Brasil e Argentina. Em 1985, o grupo realizou uma dos seus desempenhos mais memoráveis no evento Live Aid, e em 1986 a última turné. Em 1987, o vocalista Freddie Mercury contraiu o vírus do HIV. Com isso, a banda continuou a produzir trabalhos que se tornaram os últimos registos em vida do seu cantor. The Miracle (1989) e Innuendo (1991) foram melhor recebidos que os anteriores, e também ganharam avaliações mais positivas após a morte de Freddie. Brian, Roger e John trabalharam em algumas faixas arquivadas durante dois anos e, com isso, foi lançado o último trabalho inédito do quarteto, Made in Heaven (1995). Em 1997, o baixista John Deacon aposentou-se do mundo musical.

Nos anos seguintes, Brian May e Roger Taylor seguiram carreiras a solo, tocaram com vários músicos convidados e, com o repertório dos Queen, chegaram a se apresentar com artistas como Elton John. Como shows com o nome da banda, destacam-se as parcerias feitas com Paul Rodgers e Adam Lambert, com quem formaram, respetivamente, os supergrupos Queen + Paul Rodgers (entre 2004 a 2009) e Queen + Adam Lambert (de 2011 aos dias atuais). A banda já vendeu mais de trezentos milhões de discos ao redor do mundo, tendo lançado quinze álbuns inéditos, várias coletâneas e trabalhos em vídeo. O grupo foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e todos os seus integrantes foram introduzidos ao Songwriters Hall of Fame em 2003. Além disso, ganhou uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood em 2005 e é apontado como influência para vários artistas do cenário rock e pop, bem como foi tema do musical We Will Rock You e do filme Bohemian Rhapsody, de 2018.

