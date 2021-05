Instagram adiciona opção para mostrar pronomes no Instagram

A sociedade está a mudar e a disponibilidade para a diferença está a tornar-se cada vez mais consistente. Embora sejam um espaço que se mostra ambíguo, os responsáveis pelas redes sociais percebem a importância de determinadas ações que resultam numa maior inclusão.

O Instagram esteve atento e agora os utilizadores possuem uma opção específica para colocar, na biografia da sua conta, os seus pronomes.

Instagram com espaço dedicado aos pronomes dos utilizadores

O género das pessoas não é tão linear quanto se acreditava antes e, conforme acompanhamos, a sociedade também não. Portanto, os utilizadores espalhados pelo mundo começaram a identificar os seus pronomes, de forma a esclarecer os seus seguidores ou visitantes.

Apercebendo-se disso, o Instagram adicionou à biografia do perfil um espaço dedicado à colocação dessa informação. O anúncio foi feito através do Twitter, onde a rede social referiu que a opção ainda não está disponível em todos os países, mas chegar-lhes-á em breve.

Informação poderá ser pública ou privada

Embora nem todos sintam a necessidade de partilhar ou especificar o seu género, o Instagram integrou a opção no perfil para aqueles que efetivamente o pretendam. Além disso, a informação será pública ou estará disponível apenas para seguidores, consoante a vontade do utilizador.

Conforme mostrou a TechCrunch, para definir o pronome, o utilizador deve aceder a Editar perfil e, depois, procurar o campo Pronomes. Uma vez aí, poderá escolher entre as opções disponíveis ou pedir para o Instagram acrescentar aquela que quiser.

Depois de definidos, os pronomes aparecerão no perfil ao lado do nome do utilizador.

