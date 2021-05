Com o dia 15 de maio a chegar, é hora dos utilizadores do WhatsApp decidirem o que querem fazer. Podem aceitar as novas regras ou simplesmente deixa o serviço ficar num estado em que perde a sua usabilidade.

Esta é a mais recente postura do Facebook para esta mudança, que agora encontra uma oposição forte. Na Alemanha, uma nova decisão apresentada proíbe o Facebook de usar os dados recolhidos dos utilizadores do WhatsApp.

Alemanha coloca o Facebook em pausa

Há já algum tempo que a mudança que está a ser imposta no WhatsApp estava sob escrutínio na Alemanha. O Comissário de Hamburgo para proteção de dados e liberdade de informação, Johannes Caspar, estava a tentar provar que esta recolha de dados é ilegal e que poderia ser impedida.

Agora que o conseguiu provar, este organismo emitiu uma decisão que tem impacto no Facebook. Esta rede social está proibida de recolher e usar os dados dos utilizadores na Alemanha. Esta decisão tem efeito imediato e terá, por agora, uma duração de 3 meses.

Dados do WhatsApp não podem ser usados

Este responsável tem como certo que os novos termos do WhatsApp são demasiado genéricas, inconsistentes e nada transparentes. Sugere que o Facebook poderá estar já a usar de forma errada os dados que é essencial que esta seja parada.

Tem para si que estes dados podem ser usados de forma errada e que tentem influenciar as eleições que acontecem no final do ano na Alemanha. Pediu ainda aos reguladores da União Europeia para que alarguem esta medida a todos os países membros da UE.

Mudança nos termos vai mesmo avançar em breve

O Facebook e o WhatsApp, entretanto, já responderam que esta medida não vai colocar em pausa a aceitação dos novos termos. Revelou que a interpretação de Johannes Caspar “tem por base em um mal-entendido fundamental” do propósito e efeito da atualização das regras.

Depois de um recuo do Facebook, as mudanças do WhatsApp vão mesmo avançar de forma definitiva no dia 15 de maio. As regras estão definidas e vão impactar quem não as aceitar, tirando capacidades aos utilizadores. Resta agora saber como vão os utilizadores reagir e decidir nesse dia.

Mais informação importante