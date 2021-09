Facebook tem um programa VIP que permite que os famosos evitem a moderação

Os cerca de 2.8 mil milhões de utilizadores, provavelmente, não depositam atenção nesta questão, assumindo que o Facebook recorre às mesmas regras para todos. Todavia, um novo relatório revelou que a plataforma tem um programa VIP que, alegadamente, permite que as celebridades americanas evitem a moderação inerente à rede social.

O novo relatório foi publicado pelo The Wall Street Journal.

Durante anos, o Facebook tem vindo a operar um programa (quase) desconhecido chamado ‘XCheck’. Embora seja uma incógnita para a maioria das pessoas, este permite que as celebridades, políticos, e outros membros da elite americana evitem as políticas de moderação a que um utilizador dito comum esta sujeito.

De acordo com um novo relatório do The Wall Street Journal, apesar de o Facebook ter sempre declarado tratar todos os utilizadores da mesma forma, esta alegação parece não ser verdade. Afinal, o programa agora revelado sugere que a rede social tem um sistema de tratamento dos utilizadores que funciona por níveis. Ou seja, a alta sociedade americana pode utilizar o Facebook seguindo as suas próprias regras.

‘XCheck’ separa as águas no Facebook

Inicialmente, o também conhecido como ‘cross check’ (em português, verificação cruzada), foi criado como um programa de controlo de qualidade para a moderação dos conteúdos do Facebook. Isto, por forma a garantir uma revisão extra dos incidentes que envolvessem utilizadores da alta sociedade americana.

No entanto, a realidade conheceu outra execução do ‘XCheck’. Afinal, o programa começou a ser utilizado como um meio de evitar a aplicação efetiva das políticas do Facebook e, consequentemente, polémicas indesejadas.

Embora o Facebook tenha vindo a trabalhar no sentido de monitorizar e moderar os conteúdos que circulam pela sua plataforma, quanto mais destaque os utilizadores tiverem, mais complicado se torna executar essa moderação. Então, o ‘XCheck’ não impede que o Facebook, por exemplo, proíba ou bana um utilizador problemático. Contudo, permite que o processo seja empatado.

De acordo com o The Wall Street Journal, o programa transformou-se num sistema que protege “milhões de utilizadores VIP” do tratamento dos utilizadores comuns. Ou seja, aqueles pertencem a uma “lista branca” que os torna imunes às políticas do Facebook.

Não estamos de facto a fazer o que dizemos fazer publicamente [...] Ao contrário do resto da nossa comunidade, estas pessoas podem violar as nossas normas sem quaisquer consequências.

Disseram os investigadores do Facebook, num memorando de 2019 intitulado "The Political Whitelist Contradicts Facebook's Core Stated Principles".

Apesar do ‘XCheck’, do qual Donald Trump beneficiava, o Facebook conseguiu suspendê-lo durante dois anos da plataforma.