Facebook também vai adotar o feed cronológico

Apesar de os feeds cronológicos remeterem os utilizadores aos primórdios das redes sociais, a verdade é que são a preferência de muitos. Depois de o Instagram introduzir essa opção, agora, sabe-se que o Facebook deverá estar a seguir as pisadas do irmão.

As publicações de amigos e familiares vão voltar a estar em destaque.

Conforme adiantou a CNBC, o Facebook está a lançar uma nova funcionalidade que permite que os utilizadores vejam as publicações por ordem cronológica, em vez de os conteúdos serem selecionados por um algoritmo, como acontecia até agora.

A funcionalidade de nome Feed trata-se de um separador dedicado às últimas publicações dos amigos dos utilizadores – semelhante àquela que foi introduzida no Instagram, recentemente. O feed principal adotará o nome de Home e será, como acontece agora, definido pelo algoritmo que tem em consideração os hábitos dos utilizadores online.

Uma das características mais solicitadas para o Facebook é assegurar que as pessoas não perdem as publicações dos amigos. Por isso, hoje estamos a lançar o separador Feeds, onde pode ver as publicações dos seus amigos, grupos, Páginas, por ordem cronológica.