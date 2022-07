De forma muito silenciosa e sem anunciar ao mundo, o Facebook está a estar uma das maiores mudanças de sempre na rede social. Esta está ainda em testes e promete alterar a forma como os utilizadores vão usar este serviço.

Do que foi possível descobrir, o Facebook irá mudar as contas dos utilizadores e dar-lhes uma alteração que as tornam ainda mais úteis e adaptadas a qualquer situação. Em breve vai ser possível ter vários perfis para cada conta.

Mudanças que vão alterar o Facebook

Esta ainda numa fase de testes, mas a equipa da maior rede social da Internet já confirmou que está mesmo a avaliar uma mudança profunda no seu serviço. Esta alteração será focada nas contas dos utilizadores e no que estas oferecem.

Do que foi possível saber, em breve os utilizadores vão poder ter até 5 perfis distintos em cada conta, que vão poder ser usados em cenários distintos e conforme o utilizador pretender, sempre dentro do contexto das regras que o Facebook tem definidas.

Perfis vão dar mais oportunidades

Um exemplo prático desta utilização de perfis é quando o utilizador pretender interagir fora da sua esfera pessoal. Aqui enquadram-se os colegas de trabalho, grupos de interesse e outras áreas de que o Facebook tenha, sendo cada um destes perfis para a sua utilização específica.

Não se sabe ainda qual a real dimensão deste teste e nem quantos utilizadores vai abranger para o avaliar. Há ainda a dúvida se esta nova funcionalidade será efetivamente tornada pública e lançada de forna global e acessível a todos os utilizadores.

Contas podem assim ver regras mudadas

Os utilizadores vão precisar apenas de associar o seu nome à conta pessoal, podendo depois a criar os perfis com informação variada. Estes vão poder usar apelidos ou outras identidades, desde que não violem as outras regras, como as que proíbem a representação.

É curiosa esta mudança do Facebook no que toca às suas contas. Ao contrário de outras redes, a maior rede social da Internet obriga os utilizadores a usarem os seus nomes próprios e assim garantir que são uma pessoa real e não uma conta falsa.