Com tantos serviços novos de videoconferência a surgir e a competir entre si pelas melhores funcionalidades, obviamente que o Facebook não quis ficar de fora.

Assim, a empresa de Mark Zuckerberg anunicou agora uma nova funcionalidade. O Messenger Rooms é a nova oferta da aplicação de conversa, e que em breve irá permitir que se realizem videoconferências com até 50 pessoas em simultâneo.

Com as pessoas em isolamento nas suas casas, foram surgindo, quase como cogumelos, novos serviços de conversação, sobretudo direcionados para as videochamadas. Esta funcionalidade tem sido massivamente utilizada para efeitos de teletrabalho mas também de lazer, como o convívio com os familiares e amigos.

Dos serviços, destacamos as plataformas Zoom, Houseparty e também o WhatsApp que se prepara para oferecer videochamadas com 8 pessoas no máximo.

Messenger Rooms vai permitir videochamadas com 50 pessoas

Para não ficar de fora neste segmento, o Facebook anunciou na passada sexta-feira o Messenger Rooms. Esta funcionalidade aproveita o facto de a app de conversa ser amplamente utilizada, para oferecer aos utilizadores uma plataforma de videoconferência com 50 pessoas em simultâneo.

Com esta nova introdução na rede social, em breve será possível criar e partilhar as salas de videoconferência digitais, através do Feed de Notícias e também em Grupos e Eventos. Assim, à medida que as pessoas vão tendo disponibilidade, podem ir entrando na conversa, através de vídeo e áudio.

Por questões de privacidade, o link de partilha será personalizado para definir quem o poderá ver, evitando que as pessoas indesejadas entrem na conversa de grupo. Além disso, a videochamada terá ainda um administrador responsável pela gestão de quem participa e quem tem que ser excluído.

A novidade Messenger Rooms vai funcionar tanto na versão web como nos dispositivos móveis, sem necessidade de fazer download de alguma app adicional.

Em suma, poderá criar uma sala de videochamada diretamente do Messenger ou do Facebook e convidar pessoas para participar. Uma das características mais interessantes é que os convidados não necessitam ter conta no Facebook ou no Messenger.

De acordo com o Facebook, entre o WhatsApp e o Messenger, mais de 700 milhões de contas participam diariamente em chamadas. A empresa adianta ainda que, em breve, serão adicionadas novas maneiras de criar salas de conversação no Instagram Direct e WhatsApp.

Para já, a funcionalidade Messenger Rooms será lançada nalguns países durante esta semana e, nas próximas, vai ser alargada para os restantes de todo o Mundo.