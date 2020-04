COVID-19 – Afinal como está a sua internet hoje? Faça o teste

Os portugueses estão, na sua maioria, em confinamento social! O novo coronavírus lançou-nos vários desafios e os serviços de internet têm sido “colocados à prova”. Estando grande parte das pessoas em casa, é natural a utilização da internet aumente significativamente.

A maior utilização da Internet devido ao confinamento social decorrente da pandemia de COVID-19 está a levar a um aumento significativo do número de testes à velocidade do serviço de acesso à Internet efetuados com o NET.mede (através de browser), tanto nos acessos fixos residenciais, como nos acessos móveis.

Nos acessos fixos residenciais, na fase pré-pandemia, faziam-se cerca de 2000 testes no NET.mede, número que mais do que duplicou com a pandemia. Na semana de 13 a 19 de abril registaram-se 4515 testes diários. O horário em que foram realizados mais testes foi entre as 15 e as 19 horas, diminuindo a partir dessa hora. Este resultado refletirá, entre outros, o efeito do teletrabalho e do ensino à distância.

No que respeita aos acessos móveis, o número médio de testes diários mais do que triplicou nessa semana, comparando com o período pré-pandemia. Na semana de 13 a 19 de abril foram realizados mais de 1300 testes, com menor frequência aos fins-de-semana. No que respeita à distribuição diária, os testes aos acessos móveis atingem o pico às 15 horas, sendo que o período de realização do maior número de testes se prolonga até às 22 horas. Antes da pandemia, o pico da realização dos testes com o NET.mede ocorria entre as 18 e as 22 horas.

A app NET.mede foi completamente renovada, este ano e permite:

caracterizar de forma mais detalhada as suas ligações à Internet;

personalizar os nomes dos acessos/equipamentos em que efetua os seus testes (por exemplo, “minha casa”, “escritório”, bem como “meu computador” ou “tablet da minha filha”);

da minha filha”); acompanhar melhor o progresso dos testes dos vários parâmetros;

ver o relatório completo do teste e obter exemplos de serviços que a sua ligação à Internet permite com base nos valores medidos;

comparar o resultado da velocidade de download medida no teste com o valor contratado que indicar.

O Pplware disponibiliza também um serviço para realizar testes à sua internet. Chama-se nPerf e pode experimentar aqui.

