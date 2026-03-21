Tribunal considera que Musk enganou os investidores quando comprou o Twitter
A justiça norte-americana deliberou recentemente que Elon Musk enganou os investidores durante o processo de aquisição da rede social Twitter, agora denominada X. O magnata poderá ser forçado a pagar uma quantia astronómica em indemnizações devido ao impacto das suas declarações no mercado financeiro.
O impacto das declarações de Musk na bolsa
O tribunal concluiu que as afirmações de Musk sobre a prevalência de contas falsas e de "spam" na plataforma foram enganosas. Em 2022, durante o processo de compra avaliado em 45 mil milhões de dólares, o CEO da Tesla alegou que os perfis não humanos representavam, pelo menos, 20% da base de utilizadores, um dado que teria influência direta na avaliação real da companhia.
Durante o período de negociação, Musk chegou a responder publicamente ao antigo CEO do Twitter, Parag Agrawal, com um emoji de fezes, após este ter explicado a impossibilidade de entidades externas verificarem os dados reais sobre contas automatizadas.
Como consequência da decisão judicial nesta ação coletiva, o empresário deverá agora compensar os danos causados com base na oscilação do preço das ações entre 13 de maio de 2022 - dia do tweet polémico - e 3 de outubro do mesmo ano, quando o negócio foi finalizado.
Segundo as projeções dos queixosos, o valor das indemnizações poderá ascender aos 2,6 mil milhões de dólares. A defesa de Musk já manifestou a intenção de recorrer da sentença, tentando reverter o veredito que o responsabiliza pela queda abrupta no valor dos títulos da empresa na altura.
First, let me state the obvious: spam harms the experience for real people on Twitter, and therefore can harm our business. As such, we are strongly incentivized to detect and remove as much spam as we possibly can, every single day. Anyone who suggests otherwise is just wrong.
— Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022
A polémica dos robôs
Embora o tribunal da Califórnia tenha considerado que Musk enganou deliberadamente os investidores através de uma série de publicações nas redes sociais, o magistrado não o considerou culpado de um esquema de fraude mais amplo. Na época, o magnata chegou a declarar que o negócio estava temporariamente suspenso até obter provas concretas sobre o volume de contas falsas, o que gerou pânico no mercado de capitais.
A questão do "spam" no X nunca foi um segredo e continua a ser um desafio apontado por diversos analistas independentes. No entanto, especialistas como Agrawal defendem que as campanhas de manipulação são complexas, misturando contas automatizadas com perfis controlados por humanos, o que torna qualquer estimativa objetiva extremamente difícil de realizar com precisão absoluta.
Francis Bottini, advogado representante dos acionistas lesados, sublinhou em comunicado que o estatuto de homem mais rico do mundo não confere a Musk um livre-passo legal. Segundo ele, quem tem a capacidade de influenciar os mercados através de comunicações públicas deve ser responsabilizado pelos prejuízos que causa aos investidores.
Elon Musk é já um veterano em litígios judiciais com acionistas das suas diversas empresas, tendo saído vitorioso em vários processos anteriores. Um exemplo recente foi a disputa em torno do seu pacote salarial na Tesla, inicialmente anulado por um juiz e posteriormente reaprovado pela maioria dos detentores de capital da fabricante no final do ano passado.
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Mas ainda havia dúvidas?
Ele não tem feito outra coisa, com os consecutivos flops e as promessas não cumpridas.