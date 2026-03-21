Os veículos elétricos são a melhor defesa contra a subida dos combustíveis?

Temos acompanhado não apenas a escalada do conflito no Médio Oriente, mas o impacto que a região tem no dia a dia global. Enquanto a guerra agita os mercados energéticos e faz disparar os preços dos combustíveis, há uma mudança silenciosa que, tendo começado antes do ataque ao Irão, está a ganhar peso: os veículos elétricos.

Os veículos elétricos já estão a reduzir de forma significativa a procura global de petróleo, ajudando a amortecer o impacto das crises das últimas semanas. De facto, ainda que a mudança tenha ocorrido, silenciosamente, em 2025, ganha particular importância agora.

De facto, a frota global de veículos elétricos tem vindo a crescer há vários anos, reduzindo gradualmente o consumo mundial de petróleo à medida que os condutores optam por postos de carregamento em vez de bombas de combustível.

Entre números que rivalizam com as exportações de grandes produtores e um interesse crescente por parte dos consumidores, a transição para a mobilidade elétrica deixa de ser apenas uma tendência para assumir um papel estratégico na economia mundial.

O petróleo é um recurso particularmente difícil de substituir.

Disse Daan Walter, investigador da Ember e principal autor de um novo relatório sobre este tema, acrescentando "que tem sido assim durante 125 anos, exceto nos últimos cinco ou seis anos, em que surgiu esta nova alavanca competitiva com os veículos elétricos", conforme citado pela Fortune.

Um escudo elétrico

Segundo a BloombergNEF, os veículos elétricos evitaram o consumo de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia em 2025. Para contextualizar, este valor quase equivale aos 2,4 milhões de barris exportados diariamente pelo Irão.

Outras estimativas, como a da Ember, são ligeiramente mais baixas, apontando para 1,7 milhão de barris por dia, sendo a diferença explicada por pressupostos mais conservadores sobre a frequência com que os híbridos plug-in utilizam combustíveis fósseis.

De qualquer forma, estes números já são suficientes para influenciar a procura global de petróleo, e não apenas compensar o seu crescimento.

Segundo o AutoBlog, com projeções futuras que indicam que o consumo diário evitado poderá mais do que duplicar para 5,25 milhões de barris até 2030, os veículos elétricos podem ser uma forma de proteção contra as flutuações dos preços dos combustíveis.

Curiosamente, os dados indicam que o maior impacto não vem dos carros elétricos, mas das scooters: os veículos elétricos de duas rodas representam atualmente a maior parte do combustível rodoviário evitado, impulsionados pelo seu rápido crescimento em países em desenvolvimento.

Nos primeiros dez meses de 2025, 95% de todas as vendas globais de veículos elétricos de duas rodas concentraram-se em apenas três países: China, Índia e Vietname.

A maioria das famílias nestes países possui um veículo de duas rodas, que desempenha diversas funções, desde deslocações diárias até entregas e serviços de táxi.

Citando a mesma fonte, "a eletrificação silenciosa desta frota é onde está a acontecer a verdadeira substituição": não se trata de consumidores ricos a adotar veículos elétricos precocemente, mas de utilizadores comuns a tomar uma decisão financeira prática.

Elétricos são a melhor defesa contra a subida dos combustíveis?

Perante um cenário de instabilidade geopolítica e de preços dos combustíveis incomportavelmente voláteis, torna-se claro que a mobilidade elétrica passou a ser mais do que uma alternativa ecológica.

Ao reduzir a dependência direta do petróleo e ao oferecer custos de utilização mais previsíveis, os veículos elétricos afirmam-se como uma solução prática para enfrentar este novo contexto energético.

Mais do que uma tendência, podem vir a ser a melhor defesa para consumidores e economias contra futuras subidas dos combustíveis.