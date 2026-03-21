Musk parece estar a recorrer à China para “alimentar todos os EUA com energia solar”

Depois de Elon Musk afirmar que a procura de energia de todos os Estados Unidos da América (EUA) poderia ser satisfeita com energia solar, fontes revelaram que a Tesla está em negociações com empresas chinesas para adquirir equipamento solar no valor de 2,9 mil milhões de dólares.

Em janeiro deste ano, Elon Musk deixou claro que vê a energia solar como a base de todos os futuros sistemas energéticos, em vez de a explorar como apenas mais uma fonte de energia.

Antes disso, em novembro de 2023, partilhou, num podcast, "poderíamos alimentar todos os Estados Unidos com 100 milhas por 100 milhas de energia solar".

Na sua perspetiva, seria perfeitamente "viável" alimentar todo o país com energia solar, por via do equivalente a uma enorme instalação solar de cerca de 160 x 160 quilómetros.

De facto, já em 2020 Elon Musk dizia, indo mais longe, que a população do planeta poderia ser alimentada unicamente dessa forma, com a energia do sol.

Agora, num seguimento que pode (ou não) estar relacionado com a visão megalómana para a energia solar do seu diretor-executivo, a Tesla estará em negociações com empresas chinesas para adquirir equipamento solar no valor de 2,9 mil milhões de dólares.

Tesla estará à procura de parceiros chineses

Segundo duas pessoas com conhecimento do assunto, citadas pela Reuters, a Tesla pretende comprar, de fornecedores chineses, equipamento no valor de 2,9 mil milhões de dólares para fabricar painéis e células solares, incluindo a Suzhou Maxwell Technologies, enquanto Elon Musk procura adicionar 100 gigawatts (GW) de capacidade solar nos EUA.

Em janeiro, Musk afirmou que a energia solar poderia satisfazer todas as necessidades de eletricidade do país, incluindo a procura crescente de um número cada vez maior de centros de dados.

Agora, anúncios de emprego no website da Tesla indicam que a empresa pretende implementar 100 GW de "produção solar a partir de matérias-primas em solo americano antes do final de 2028".

Um relatório publicado no ano passado pela American Public Power Association referia que os EUA tinham 1300 GW de capacidade de produção de eletricidade, em 2024. Desse total, apenas 10%, ou 135 GW, eram de origem solar.

Por isso, criar 100 GW de capacidade de fabrico solar em poucos anos seria um feito impressionante.

Energia solar para a Tesla e para a SpaceX

A Suzhou Maxwell Technologies, o maior produtor mundial de equipamentos de serigrafia utilizados na produção de células solares, está entre os principais candidatos a fornecer maquinaria para o projeto e tem procurado obter aprovação de exportação junto do Ministério do Comércio da China, segundo duas das fontes e uma terceira pessoa.

Outros potenciais fornecedores incluem a Shenzhen S.C New Energy Technology e a Laplace Renewable Energy Technology, disseram as duas primeiras fontes, segundo a agência noticiosa.

Parte do equipamento, estimado em cerca de 20 mil milhões de yuan (2,9 mil milhões de dólares), incluindo linhas de produção de serigrafia, necessitará de aprovação de exportação por parte das autoridades chinesas, não sendo claro quanto do equipamento exigirá essa aprovação nem quanto tempo o processo poderá demorar.

As fontes informaram, contudo, que as empresas chinesas foram informadas de que o equipamento deverá ser entregue antes deste outono, sendo que duas das fontes indicaram que será enviado para o Texas.

Citando a Reuters, Musk planeia alargar a capacidade solar principalmente para utilização pela Tesla, embora uma parte deva ser usada para alimentar satélites da SpaceX.

Uma encomenda da Tesla representaria um grande impulso para os produtores chineses de equipamentos para fabrico solar, que têm enfrentado uma procura fraca devido ao excesso de produção interna.

Ao mesmo tempo, a potencial encomenda destaca um dos desafios dos EUA na tentativa de reduzir a sua dependência da China: revitalizar a produção industrial norte-americana continua a exigir algum nível de comércio com a segunda maior economia do mundo.