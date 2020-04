5 novos jogos Android para instalar no seu smartphone

O segmento mobile de videojogos é cada vez mais representativo para as grandes empresas dedicadas ao seu desenvolvimento. Assim, todos os dias, as lojas de aplicações Android são brindadas por lançamentos de jogos de criadores mais pequenos, com grandes sucessos para smartphone, tablet e até TV.

Falando em novidades, recentemente chegaram à plataforma da Google alguns jogos que hoje lhe damos a conhecer.

Doors: Awakening

Doors: Awakening vai levá-lo para um mundo de enigmas com portais que terão que ser atravessados e com histórias que tem que ser desvendadas.

O jogo está disponível gratuitamente para testes, mas depois, para avançar na história terá que ter acesso à versão paga.

Homepage: Snapbreak

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Rocket Star – Império Espacial

Rocket Star é um jogo de simulação, onde terá que contratar os melhores talentos para trabalhar na sua fábrica de foguetes. Pesquise novas tecnologias e faça melhorias nas suas fábricas para construir naves incríveis para lançar ao espaço e conquistar novos planetas!

Homepage: Pixodust Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Conquerors 2: Glory of Sultans

Conquerors 2: Glory of Sultans é um jogo de estratégia que coloca no palco de batalha beleza, impérios e herdeiros. Além disso, será necessário criar alianças poderosas para que seja capaz de conquistar o trono.

Homepage: IGG.COM

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Gravity Rider Zero

Para os fãs de jogos de corridas Gravity Rider Zero apresenta-se como uma nova experiência aperfeiçoada de corrida de mota. Inclui pistas com obstáculos, motas únicas com designs futuristas e muito mais para descobrir.

Rebel Cops

Rebel Cops é mais um jogo de estratégia onde o jogador assume o papel de polícia que luta pela justiça e por uma cidade melhor.

Homepage: HandyGames

Preço: 7,99 €

Pontuação: 4,1 Estrelas

