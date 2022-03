Facebook bloqueado na Rússia por alegada discriminação contra os órgãos de comunicação

Algumas das empresas responsáveis pelas redes sociais já marcaram a sua posição relativamente à guerra que se vive na Ucrânia. Contudo, parece que há também sanções por parte da Rússia. Afinal, o Facebook foi bloqueado no país por alegada discriminação contra os meios de comunicação apoiados pelo Estado.

Em questão estão órgãos como o Sputnik e a Zvezda TV.

O Facebook foi bloqueado pela entidade reguladora das comunicações do país. De acordo com o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa, ou Roskomnadzor, a medida surge, porque o Facebook restringiu os meios de comunicação social russos da plataforma.

De acordo com o regulador da Rússia, houve 26 casos de discriminação contra os meios de comunicação social russos pelo Facebook, desde outubro de 2020, tendo o acesso a canais de notícias apoiados pelo Estado sido restringido – como o RT, Sputnik, RIA, a Zvezda TV do Ministério da Defesa e websites gazeta.ru e lenta.ru.

Em resposta à medida do regulador, o presidente dos assuntos globais do Facebook Nick Clegg disse, através de um tweet, que “em breve, milhões de russos comuns encontrar-se-ão isolados de informação fiável, privados das suas formas quotidianas de ligação com a família e amigos e silenciados de se exprimirem”.

Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para restaurar os nossos serviços de modo a que permaneçam à disposição das pessoas para se exprimirem com segurança e se organizarem para a ação.

Acrescentou Clegg.

Na semana passada, a Rússia anunciou estar a limitar parcialmente o acesso ao Facebook. Isto, depois de a empresa ter recusado um pedido do governo para parar a verificação independente dos factos partilhados na plataforma pelos vários meios de comunicação social russos.

Além do Facebook, também o Twitter revelou que a rede social estava a ser restringida na Rússia.

