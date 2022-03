Ciberataque: Milhares de utilizadores sem internet na Europa

Como sabemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma "guerra híbrida". Além de toda a artilharia usada em terra, os ciberataques têm sido uma constante.

De acordo com uma informação recente, milhares de internautas ficaram sem internet em França e noutras partes da Europa devido a um provável ciberataque a uma rede de satélites, ocorrido no início da ofensiva russa na Ucrânia, há uma semana.

Conflito russo-ucraniano pode dar lugar a um surto de ciberataques

Segundo a agência France-Presse, a empresa de telecomunicações Orange indicou que “quase 9.000 assinantes” de um serviço de internet por satélite da sua filial Nordnet, foram privados de internet em França na sequência de um ‘ciber-evento’ ocorrido a 24 de fevereiro contra a Viasat, um operador de satélite norte-americano do qual é cliente.

A Eutelsat, “casa mãe” do serviço de internet por satélite ‘bigblu’, que conta com quase 50 mil clientes na Europa, confirmou igualmente hoje à AFP que “uma parte” dos seus clientes do ‘bigblu’ foi afetada pela avaria na Viasat, recusando adiantar números exatos.

Nos Estados Unidos, a Viasat disse na quinta-feira que o ‘ciber-evento’ provocou “uma avaria de rede parcial” para os clientes “na Ucrânia e outros lugares” na Europa, dependentes do seu satélite KA-SAT.

Os especialistas militares e cibernéticos temem que o conflito russo-ucraniano dê lugar a um surto de ciberataques, um ‘ciber-Armagedão’ com grandes consequências para os civis na Ucrânia e na Rússia, mas também no resto do mundo.

Para já, o pior cenário parece ter sido evitado, os ataques identificados parecem ter tido efeitos contidos na abrangência geográfica. Os observatórios de cibersegurança detetaram na Ucrânia ataques com um novo vírus destruidor de dados, cujos efeitos reais são pouco conhecidos.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou esta “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.