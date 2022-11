Chefe do Instagram e Meta têm urgência no sucesso dos Reels

Os Reels chegaram ao Instagram como uma adaptação dos vídeos curtos que o TikTok mostrou serem um sucesso. Agora, com os objetivos da Meta direcionados para o metaverso, o chefe da rede social, Adam Mosseri, revela que esta enfrenta uma “certa urgência” em que os utilizadores adiram aos Reels.

Afinal, este formato poderá singrar a ponto de "pagar as contas" da Meta.

O Instagram está numa batalha com as restantes redes sociais pela relevância entre os utilizadores atuais e os da próxima geração. Tendo o formato do TikTok provado ser um sucesso, a rede social da Meta está a focar-se na funcionalidade que adaptou, os Reels, por forma a incentivar os utilizadores a passarem mais tempo na aplicação.

Para James Lee, diretor-geral da Mizuho Securities, os esforços do Instagram surgem no sentido de manter os utilizadores interessados e, consequentemente, convencer as empresas de publicidade a investir na plataforma, mesmo com os orçamentos a diminuir.

Atualmente, o Instagram é um importante motor de receita para a sua empresa-mãe, a Meta, com dois mil milhões de utilizadores mensais ativos, em todo o mundo. No entanto, apesar do sucesso das suas redes sociais, as ações da Meta caíram mais de 70% durante este ano, uma vez que os investidores estão reticentes relativamente às suas apostas, de acordo com a Forbes: primeiro, o investimento a longo prazo no metaverso, que exige o desenvolvimento de hardware e software para uma futura realidade virtual; segundo, a iniciativa a curto prazo de melhorar o algoritmo de recomendação das suas redes sociais, de modo a destacar conteúdos de desconhecidos, especialmente aqueles partilhados em Reels.

Ora, estando a Meta a investir numa estratégia focada no metaverso, o sucesso da empresa poderá depender largamente das suas redes sociais, como o Instagram.

Instagram poderá ter de pagar contas da Meta

De acordo com James Lee, o Instagram é um ativo “estrategicamente mais importante para a Meta” do que as restantes redes sociais da família. Portanto, conseguir mais receitas através dos Reels é importante para a plataforma.

No entanto, segundo o chefe do Instagram, Adam Mosseri, consegui-lo depende dos anunciantes, que se devem sentir confortáveis com o formato, de modo a incentivar os criadores de conteúdo a produzir dessa forma. Aliás, quanto mais tempo demorar até consolidar os Reels, menos disponíveis estarão os investidores.

Ora, tendo em conta este cenário, o Instagram enfrenta “uma certa urgência”, ainda que Mosseri esteja a equilibra-la “com a garantia” de que não são cometidos erros, “empurrando com demasiada força ou demasiado depressa”.

Conforme se lê na Forbes, o Instagram está a afastar-se do seu formato inicial, unicamente dedicado a fotografias e vídeos de amigos, conhecidos e contas que os utilizadores seguem. Agora, rege-se por um algoritmo que, à partida, interpreta e espelha os interesses da pessoa.

Para Adam Mosseri, o facto de os Reels serem populares é muito promissor. Aliás, o tempo que os utilizadores gastam a ver e partilhar vídeos é “um marco histórico”, havendo conteúdos a ser partilhados milhões de vezes nas mensagens diretas.

