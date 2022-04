Instagram quer que pare de publicar vídeos do TikTok no Reels

Se usa o Instagram, certamente que já explorou os vídeos da funcionalidade Reels que a rede social da empresa Meta oferece. E, aí, muitos dos conteúdos partilhados vêm da popular plataforma chinesa TikTok.

No entanto, a rede social da empresa de Mark Zuckerberg quer que os utilizadores publiquem mais conteúdos originais e, desta forma, está agora a pedir que as pessoas deixem de partilhar vídeos do TikTok no Reels do Instagram. Para incentivar a esta mudança, a plataforma vai dar mais créditos às publicações originais.

Instagram quer que deixe de partilhar vídeos do TikTok no Reels

O Instagram está a levar a cabo várias mudanças com o objetivo de se focar cada vez mais no criador. E segundo Adam Mosseti, dono desta rede social, estas mudanças têm como finalidade "garantir que o crédito seja para aqueles que o merecem".

Em suma, as mudanças resumem-se a três aspetos: as tags dos produtos estão agora disponíveis para todos, para que possa marcar um produto numa determinada publicação; o utilizador pode atribuir uma categoria como "Fotógrafo" ou "Rapper" de forma a que a mesma apareça sempre que for marcado numa publicação; por fim o Instagram vai começar a promover mais amplamente os conteúdos originais publicados na plataforma.

De acordo com Mosseti:

Se [o utilizador] cria algo do zero, deve receber mais crédito do que se estiver a partilhar novamente algo que encontrou de outra pessoa. Vamos tentar fazer mais para valorizar mais o conteúdo original, principalmente em comparação com o conteúdo republicado.

No fundo, o que o Instagram pretende é que os utilizadores publiquem mais conteúdos originais e 'entupam' menos a rede social com material vindo de outras fontes, como o TikTok.

Já partilhou TikToks no Reels do Instagram?