Casa Branca criou uma conta no TikTok e revelou porquê
Apesar da incerteza sobre a permanência do TikTok nos smartphones dos norte-americanos, a Casa Branca criou uma conta na plataforma e explicou, pela voz da secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o motivo.
Uma leia assinada pelo ex-Presidente Joe Biden obrigaria a chinesa ByteDance a vender a sua participação no TikTok, sob pena de enfrentar uma proibição nos Estados Unidos.
Apesar disso, é ao atual Presidente Donald Trump que caberá resolver esta questão da permanência, ou não, da plataforma chinesa nos smartphones norte-americanos, com o prazo atual para um acordo apontado para 17 de setembro, após algumas reviravoltas.
Entretanto, apesar do impasse e deixando de lado os receios com a segurança nacional, a Casa branca criou uma conta na plataforma: @whitehouse.
@whitehouseAmerica we are BACK! What’s up TikTok?♬ original sound - The White House
Com cerca de 119,7 mil seguidores e a mensagem "Bem-vindo à Idade de Ouro da América", a conta da Casa Branca tem três vídeo publicados, sendo o primeiro a anunciar um "regresso".
Por que motivo a Casa Branca quer uma conta no TikTok?
Manchete de jornais por todo o mundo - não fosse ele Presidente de uma das maiores potências mundiais -, Donald Trump tem reunido muita atenção. De tal forma, que a conta do TikTok da Casa Branca servirá, aparentemente, como mais um veículo para o seu nome.
Segundo a Reuters, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, esclareceu que "o Governo Trump está empenhado em comunicar os sucessos históricos que o Presidente Trump proporcionou ao povo americano ao maior número possível de públicos e plataformas".
Uma vez que "a mensagem do Presidente Trump dominou o TikTok durante a sua campanha presidencial", a assessora disse que a equipa está entusiasmada para "aproveitar esses sucessos e comunicar de uma forma que nenhum outro governo fez antes".