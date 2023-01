Microsoft faz nova parceria para apostar na energia renovável

Não só de fabricantes se fazem as novidades sobre a adoção de caminhos mais sustentáveis. Afinal, há empresas de outros setores a apostar em opções que, à partida, não prejudicam tão gravemente o ambiente. Caso disso é a Microsoft que assinou uma nova parceria focada na energia solar.

A Microsoft já havia revelado intenções de cobrir o seu consumo de eletricidade com energia renovável.

A novidade não está relacionada com desenvolvimento de software nem com qualquer outra coisa que associámos, à partida, à Microsoft. No entanto, surge a par de outros planos semelhantes que temos vindo a conhecer, que pretendem transformar as empresas em corporações mais conscientes.

A Microsoft anunciou uma “aliança estratégica” com a fabricante de painéis solares Qcells. A parceria garantirá o fornecimento de energia a partir de fontes renováveis, para a Microsoft, e a criação de uma cadeia de fornecimento, para a Qcells.

A Qcells irá trabalhar com a Microsoft para desenvolver projetos solares, bem como fornecer painéis e serviços de engenharia, aprovisionamento e construção (EPC) a projetos selecionados que a Microsoft tenha contratado através de contratos de aquisição de energia (PPAs).

Anunciaram as duas empresas, numa declaração conjunta.

Esta parceria entre a Qcells e a Microsoft prevê o fornecimento de mais de 2,5 gigawatts de painéis solares e serviços relacionados – o equivalente ao abastecimento de mais de 400.000 casas, de acordo com as duas empresas -, comprometendo-se a segunda a operar a 100% através de energia renovável, até 2025.

Esforçamo-nos por construir e fornecer soluções de energia limpa, incluindo fábricas nos EUA. Esta parceria com a Microsoft ajudará a alcançar esta visão. Este primeiro passo é apenas o início de uma grande parceria que não só apoia ambas as nossas empresas, como ajuda a proporcionar um futuro de energia limpa aos clientes e comunidades.

Explicou Justin Lee, CEO da Qcells.

Por sua vez, Brad Smith, presidente da Microsoft, partilhou que “a construção de uma cadeia de fornecimento de energia solar resiliente é essencial para o avanço de uma economia global de energia verde”, pelo que “a parceria da Microsoft com a Qcells ajudará a concretizar esta visão”.

Começámos a pensar que faz realmente sentido irmos mais longe e trabalharmos mais de perto e em colaboração com os fornecedores de painéis solares [...] porque nos ajuda a ter algum controlo e certeza e faz o mesmo também para os nossos fornecedores.

Partilhou Brian Janous, general manager of the energy strategy and research da Microsoft.

