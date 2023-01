e-fatura: Registe facilmente faturas usando o código QR

Desde janeiro de 2022 que é possível registar facilmente faturas usando o código QR. O objetivo deste elemento é ajudar os contribuintes a comunicar, eles próprios, ao fisco o conteúdo das suas faturas e o fisco agradece essa informação.

As empresas que emitam faturas sem incluírem o respetivo código QR arriscam a coimas entre os 1.500 e os 18.750 euros. Saiba como pode registar faturas usando o código QR.

Fez uma compra e não pediu fatura com o seu número de contribuinte? Calma, pode registar essa fatura manualmente ou então recorrendo ao código QR.

Um Código QR (Quick Response, Resposta Rápida) é um código de barras bidimensional que, depois de descodificado, apresenta um texto, endereço URL, número de telefone, um endereço de correio eletrónico, um contacto, uma SMS ou uma localização geográfica. Neste caso, com o código QR de uma fatura, é possível submeter, facilmente, a informação de uma fatura na plataforma do fisco.

Registe as suas faturas usando o código QR

Para registar uma fatura usando o código QR basta abrir a app e-faturas (a app que também pode ser usada para validar faturas) e usar a opção Registar.

Depois da leitura do código QR, os dados são passados para a aplicação, bastando apenas carregar no botão registar para proceder à submissão.

Como é normal todos os anos, por esta altura, alertámos também para começar a validar as suas faturas. O prazo para validar termina a 25 de fevereiro de 2023 e, como sempre, só serão consideradas as que tenham sido validadas. O contribuinte pode fazer a validação via portal ou, mais facilmente, via app e-fatura.