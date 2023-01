A forma como a Tesla desenvolveu a sua interface para os carros permite que todos os botões físicos sejam dispensados de forma completa. Tudo está no seu ecrã sensível ao toque e simples de usar, de forma muito intuitiva.

Na verdade, e aqui falamos dos condutores mais tradicionais, muitos pretendem ter botões nesta interface dos seus Tesla. Sem uma solução presente, surge agora um projeto do Indiegogo que promete resolver esta situação. É assim que surge o Ctrl-Bar.

Quem já conduziu um Tesla depressa percebeu que a sua interface é simplista ao ponto de dispensar todo e qualquer botão físico. Tudo é controlado na sua interface, com recurso ao toque e de forma simples e rápida. Com a chegada do volante Yoke, este cenário aumentou ainda mais.

Ainda que alguns condutores prefiram uma utilização mais tradicional, a Tesla manteve-se fiel ao que oferece e não tem disponível qualquer interface que recorra a botões físicos. Chega a ser considerada uma falha, mas a verdade é que tudo funciona de forma muito mais natural.

Para dar resposta a estes utilizadores, surgiu o projeto Ctrl-Bar no Indiegogo que poderá ser muito interessante. Este é um pequeno acessório que fica na parte inferior da tela central do Model 3 ou do Model Y da Tesla.

Os botões podem ser usados ​​para alterar a temperatura e os quatro botões centrais podem ser programados para fazer várias coisas diferentes. O interessante sobre este produto é que é fácil de instalar e não requer nenhuma ligação com os sistemas da Tesla.

Basta ligá-lo a uma porta USB e os controlos alteram as configurações dos carros da Tesla através da API do carro. Isto significa que é possível fazer com que os botões façam qualquer ação que possa ser feita através da app do carro.

Como acontece com qualquer projeto de crowdfunding, vem com algum risco associado. O Ctrl-Bar começa a ser comercializado por 199 EUR para as primeiras 75 unidades e, em seguida, o preço aumenta gradualmente. A empresa planeja iniciar as entregas no verão.