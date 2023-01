COVID-19: 78 milhões SMS enviadas nos últimos dois anos

A pandemia por COVID-19 foi declarada a 11 de março de 2020 e Portugal sempre esteve na linha da frente. As estratégias do Governo vieram a confirmar que Portugal esteve no bom caminho e isso nota-se, por exemplo, no número de pessoas vacinadas.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em 2 anos foram enviadas mais de 78 milhões SMS.

Primeira convocatória por SMS aconteceu a 29 de janeiro de 2021

A COVID-19 foi detetada há três anos na China e é uma doença respiratória infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta doença está considerada uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 tendo sido considerada uma pandemia desde 11 de março de 2020.

Segundo um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), é referido que a primeira convocatória para a vacina contra a COVID-19, através de mensagens (SMS) do número 2424, foi enviada no dia 29 de janeiro de 2021.

"Nestes dois anos, mais de 78 milhões de SMS, exclusivamente de agendamento, foram enviadas para os utentes elegíveis para vacinação em cada fase do processo", referem a SPMS, salientando que a convocatória por SMS representou "um grande avanço tecnológico".

"Para o agendamento, os contactos usados são aqueles que constam no Registo Nacional de Utentes (RNU) do Serviço Nacional de Saúde, que fornece informação centralizada a todos os sistemas de informação", explicou ainda o SPMS.

"Atualmente, é possível realizar o auto agendamento da vacina através do Portal SNS 24, dando a possibilidade de se escolher o dia e o local mais conveniente", esclarece o SPMS.

A marcação da administração da dose de reforço da vacina contra a COVID--19 já se encontra disponível para pessoas com 18 ou mais anos no portal de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde - saber mais aqui.

“O agendamento é feito com, pelo menos, três dias de antecedência, e é enviada uma mensagem SMS ao cidadão, com informação do dia, hora e local de vacinação”, de acordo com os SPMS.

Leia também...