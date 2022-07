Iberdrola e BP juntas para instalar pontos de carga e produzir hidrogénio verde

Numa altura em que cada vez mais se fala da adoção de elétricos e de alternativas energéticas, as empresas têm trabalhado no sentido de apresentar opções. Agora, sabe-se que a Iberdrola e a BP se vão juntar para colaborar na instalação de pontos de carga.

Além disso, deverão também investir na produção de hidrogénio verde.

A Iberdrola e a BP anunciaram que vão juntar-se para colaborar na instalação de pontos de carga de elétricos e na produção de hidrogénio verde. Esta não é a primeira vez que conhecemos parcerias entre empresas dos dois setores, e, pelo interesse crescente que tem sido partilhado, poderá não ser a última.

Num acordo estratégico, as entidades pretendem trabalhar na “descarbonização do transporte e da indústria”, contribuindo para a aceleração da transição energética. Na perspetiva que o CEO da BP Bernard Looney

Desenvolver as soluções energéticas de baixo carbono que os nossos clientes exigem requer a integração de diferentes tecnologias, capacidades e formas de energia, e podemos alcançar isso mais rapidamente e em maior escala trabalhando em parceria com os outros.

Explicou o CEO da BP Bernard Looney.

Um dos objetivos da Iberdrola e da BP passa por acelerar a implantação de 11.000 pontos de carga rápida e ultrarrápida, em Espanha e Portugal, até 2030. Desses milhares de pontos previstos, 5.000 estarão prontos até 2025, sendo os restantes instalados até 2030.

Os equipamentos serão instalados em espaços de alta procura, maioritariamente estações de serviço, por forma a que os condutores de elétricos tenham acesso às instalações. Esses pontos de carga servirão veículos de passageiros, autocarros e outros veículos pesados.

As empresas vão formalizar a parceria com um investimento de mil milhões de euros.

Hidrogénio verde também está na mira da Iberdrola e da BP

Além dos pontos de carga, as duas empresas planeiam também produzir, em conjunto, 600.000 toneladas de hidrogénio verde por ano, em Espanha, em Portugal e no Reino Unido. Futuramente, é possível que outras áreas conheçam de perto a parceria entre a Iberdrola e a BP.

Por serem mais fáceis de transportar e manusear do que o hidrogénio puro, bem como serem líquidos à temperatura ambiente, a produção de amoníaco e metanol renovável também fazem parte do acordo entre ambas as empresas.

