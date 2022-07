Dois asteroides do tamanho de um edifício vão agitar a Terra neste sábado

Este fim de semana a Terra vai receber uma visita não de um, mas de dois asteroides que têm o tamanho de um arranha-céus. A aproximação começa já hoje e, amanhã, o segundo atravessa a vizinhança do planeta. Estas visitas estão a deixar os astrónomos já de olhos postos nos visitantes.

A primeira rocha espacial, apelidada CZ31 2016, passará por volta das zero horas deste sábado a uma velocidade de 55,618 km/h, de acordo com a NASA. Não, nem nos vais "tirar tinta".

Asteroides de alta velocidade a passar pela Terra

Os astrónomos estimam que o asteroide mede cerca de 122 metros de largura no seu ponto mais largo, o que faz com que tenha cerca de 40 andares de altura. O visitante do sistema solar falhará em segurança o nosso planeta, passando a cerca de 2.800.000 quilómetros da Terra - ou mais de sete vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

Conforme explica a NASA, esta rocha espacial aproxima-se da Terra aos poucos, estando a próxima passagem prevista para janeiro de 2028.

Meia hora mais tarde, pelas 00:37 deste sábado, um segundo asteroide, ainda maior, passará pelo nosso planeta, embora a uma maior distância da Terra. Esse asteroide, denominado 2013 CU83, mede aproximadamente 183 m de largura no seu ponto mais largo visível e passará por cerca de 6.960.000 km da Terra, ou cerca de 18 vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

Esta colossal rocha espacial vai passar numa rajada à velocidade de 21.168 km/h.

Ambos estes encontros próximos estão significativamente mais longe do que o asteroide 2022 NF, que se situava num raio de 90.000 km - ou cerca de 23% da distância média entre a Terra e a Lua - no passado dia 7 de julho.

De olhos bem abertos neste sábado de madrugada

A NASA e outras agências espaciais monitorizam de perto milhares de objetos próximos da Terra como estes.

Mesmo que a trajetória de um asteroide o coloque a milhões de quilómetros do nosso planeta, há uma hipótese extremamente reduzida de que a órbita do asteroide possa deslocar-se ligeiramente depois de interagir com a gravidade de um objeto maior, tal como um planeta. Aliás, uma deslocação por mais pequena que fosse poderia potencialmente colocar um asteroide em rota de colisão com a Terra numa futura passagem.

Como tal, as agências espaciais levam a defesa planetária muito a sério. Em novembro de 2021, a NASA lançou uma nave espacial deflectora de asteroides chamada Double Asteroid Redirection Test (DART), que irá colidir diretamente no asteroide Dimorphos de 160 m de largura no outono de 2022.

A colisão não destruirá o asteroide, mas poderá alterar ligeiramente o caminho orbital da rocha espacial. A missão ajudará a testar a viabilidade da deflexão do asteroide, caso algum asteroide futuro represente um perigo iminente para o nosso planeta.