Adeus Sistema Volta? Governo bate o pé e responde à polémica

O Sistema Volta tem estado debaixo de fogo devido ao impacto na limpeza urbana e às queixas de autarcas. Perante os apelos diretos para cancelar a devolução paga de embalagens com reembolso de 10 cêntimos, o Governo garantiu que o mecanismo se vai manter ativo em Portugal.

A contestação subiu de tom após a Câmara Municipal de Lisboa ter exigido a suspensão imediata do processo, apontando para o cenário diário de resíduos espalhados e de cidadãos a revistar caixotes.

Do lado do Ministério do Ambiente e Energia, a leitura é bem distinta. O fenómeno observado nas ruas decorre de fragilidades sociais pré-existentes, como a pobreza extrema e a situação dos sem-abrigo, que encontram nestes recipientes uma via rápida de subsistência, sendo um problema independente da mecânica do sistema de depósito.

Choque com os municípios e as soluções na mesa

Para tentar mitigar os problemas de higiene pública, a tutela já estuda alternativas semelhantes às implementadas com sucesso noutras cidades europeias.

Uma das abordagens passa pela criação de recipientes dedicados e separados dos contentores convencionais, pensados para recolher as embalagens com retorno. Desta forma, pretende-se evitar o despejo de detritos na via pública e permitir um circuito de recolha mais organizado para todos.

O diálogo com os responsáveis municipais continuará aberto para melhorar a limpeza, mas a responsabilidade pela higiene local permanece do lado das autarquias.

O Governo lembrou que a gestão de resíduos exige processos de recolha mais dinâmicos e que o desafio ambiental não pode ser travado por constrangimentos logísticos locais. Reforçou a urgência de manter a rota traçada pela regulamentação comunitária.

Números recorde e multas pesadas afastam cancelamento do Volta

Ao nível dos resultados práticos, o balanço operacional do Volta mostra um desempenho acima das expectativas iniciais traçadas no PRR.

Desde a sua entrada em vigor, foram devolvidas mais de 300 milhões de garrafas plásticas, ultrapassando os objetivos anuais estabelecidos. Em vez dos 40% previstos para ano civil, a taxa de recuperação nacional já superou os 44%, demonstrando uma adesão por parte dos consumidores.

Outro fator decisivo para a manutenção da medida prende-se com as finanças públicas e as penalizações de Bruxelas. Sem esta infraestrutura de recolha ativa, o Estado português estava a suportar coimas na ordem dos 200 milhões de euros por ano por incumprimento ambiental, atingindo um acumulado de 600 milhões nos últimos anos. Esse encargo financeiro torna o cancelamento inviável, sustentando a continuidade do modelo.

Assim, o mecanismo de retorno mantém a sua rota definitiva. Enquanto as autoridades locais procuram afinar a recolha no terreno e conter a dispersão de lixo, a resposta oficial fecha a porta a qualquer recuo. O foco mantém-se no cumprimento rigoroso das metas e na consolidação de uma infraestrutura moderna de reciclagem.

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