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Adeus Sistema Volta? Governo bate o pé e responde à polémica

· Planeta 15 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Muito mais que isso. says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:12

    Mas a culpa é da Câmara que, em vez de pagar os serviços gratificados para a PSP andar na rua, limita-se a olhar para o lado e a deixar que a criminalidade prolifere pela cidade. Que o homem tenha juízo! Votaram nele, não foi? Agora quer o quê, medidas à moda das rábula?

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    • Nuno25 says:
      18 de Setembro de 2026 às 11:52

      Então mas afinal a policia para fazer o trabalho que lhe compete, é preciso ser paga com gratificados? Eu compreendo que estás a olhar para o problema actual e como se desenrasca a situação, mas isso não é solução…. A PSP tem poucas pessoas e tem pouca força. a profissão não é atractiva. tudo o que façam, pode ser utilizado para lhes retiraro ganha pão… ai é que começa o problema. um gratificado é um ben-ur-on… Junto com isso… quanto custa deter um bandido por 7-8 vezes e ser sempre solvo? quando custa a sociedade, alguem que faz 7-8 crimes e por vezes já com suspeistas de dezenas e dezenas, quando custa entre, o dano causado do roubo, os dias e tempo perdido das vitimas e depois o tempo que a policia está a prender, e a gastar recursos, para depois levar ao tribunal, fazer autos, fazer relatorios isso vezes 8 vezes… e depois o juiz diz que essa pessoa tem de ser solta? A justiça tem de ser reformada… a psp tem de ser reformada…. tudo o resto que se faça são paliativos…

      Responder
      • Muito mais que isso. says:
        18 de Setembro de 2026 às 13:37

        O “Policiamento de Proximidade” (Contratos Locais de Segurança): Antes e depois da troika, algumas câmaras municipais celebraram protocolos específicos com o Ministério da Administração Interna para reforçar a presença de polícias da PSP nas ruas (com programas como os “Polícias de Bairro” ou o policiamento de proximidade). Nestes casos especiais, os municípios podiam apoiar na compra de equipamentos, esquadras ou viaturas, mas a remuneração base dos polícias da PSP continuou sempre a ser liquidada pelo Estado Central.

        As Polícias Municipais: Cidades como Lisboa e Porto têm os seus próprios corpos de Polícia Municipal, cujos salários e custos operacionais são pagos pelas respetivas câmaras municipais. No entanto, estes agentes (que em Lisboa e no Porto são maioritariamente polícias requisitados à PSP) exercem funções exclusivas de polícia administrativa e fiscalização (como o trânsito, o estacionamento, o ruído ou o cumprimento de regulamentos camarários). Eles não são órgãos de polícia criminal e não realizam o patrulhamento tradicional de segurança pública

        Responder
    • Tiago says:
      18 de Setembro de 2026 às 12:25

      A polícia prende-os, os tribunais mandam-nos para casa. Também é culpa dele?

      Responder
  2. What next says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:35

    Em vez de culparmos apenas o Governo ou os projectos políticos, deveríamos responsabilizar as marcas que inundam o mercado com plástico e nos empurram para este consumo imposto. A verdadeira mudança começa no nosso poder de compra: deixemos de comprar produtos embalados em plástico! Se não existir alternativa ecológica, apresentemos reclamação formal à empresa. A responsabilidade também é nossa, mas a produção tem de mudar.

    Responder
    • KidsGraça says:
      18 de Setembro de 2026 às 11:52

      +1

      Outro pormenor que ninguém fala, é que em país algum onde este sistema (ou semelhante) foi implementado, nunca houve quebra de venda de produtos em garrafas de plástico.

      Responder
    • Grunho says:
      18 de Setembro de 2026 às 12:03

      Andaram os capitalistas durante mais de 70 ou 80 anos a educar os parolos, “o descartável é que é bom, viva o plástico, mais embalagens por favor”, e agora querem voltar ao recuperável? Era só o que faltava.

      Responder
  3. Filipe says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:37

    Este governo bate o pé com toda a porcaria que faz e continua a fazê-la. Depois não se queixe!

    Responder
  4. Nuno25 says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:45

    44% não representa direcamente adesão dos consumidores. Como toda a gente já viu, existe muitas pessoas que vão despejar caixotes do lixo, há a malta dos restaurantes que fica com as garrafas e tudo isso distorce o que é realmente a adesão das pessoas… Isto é muito mais um tema politico com visão de um tipo de propaganda associada, com imposições pela força (claro que é sempre pelo bem comum, segundo eles… mas é sempre pela força) por parte da união europeia. O nosso estado… claro que por causa da falta de soberania… e querer ir buscar dinheiro e não quer pagar as “multas do bem” teve que avançar com qualquer coisa. Agora claro nunca irá dizer que corre mal… acham mesmo que o governo está procupado que alguem vire os caixotes do lixo ao contrario numa capital à procura de garrafas?

    Responder
  5. Yamahia says:
    18 de Setembro de 2026 às 12:13

    “…demonstrando uma adesão por parte dos consumidores. …”
    Quais consumidores quais carapuça. A grande adesão é dos mineiros do lixo.
    Houve mineiros que estavam quase recuperados e agora voltaram á droga pq voltaram a ter dinheiro para a comprar. Tlz seja a isto que o Moedas se refira quando fala em drama social. O fenómeno não é exclusivo de Lisboa.

    Responder
  6. GAMBITO says:
    18 de Setembro de 2026 às 12:21

    O governo andou a pagar coimas anuais? Então e os governos anteriores não deram conta? É cada estória…
    Vi este sistema na Holanda e na Suiça, o resultado era o mesmo: lixo na rua dos mendigos andarem lá a remexerem, além do aumento do consumo de alcool e drogas entre estes.

    Responder
  7. TS says:
    18 de Setembro de 2026 às 12:25

    Atrasados mentais, a população em grande peso a pedir para mudar o sistema, porque como foi desenhado não faz sentido e os Srs no puleiro acham-se donos da razão.

    Responder
  8. joao says:
    18 de Setembro de 2026 às 12:27

    Claro que vai manter ativo !!! QUEM ACHAM QUE GANHAM COM ISSO ??? Ze povinho certeza que nao !
    VERGONHA

    Responder

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