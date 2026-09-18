Lucid e Bolt vão colocar 25 mil robotáxis nas estradas da Europa

A Lucid Group e a Bolt anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver e operar serviços de mobilidade autónoma em várias cidades europeias, com a Bolt a comprometer-se a colocar em circulação pelo menos 25 mil veículos totalmente autónomos.

O anúncio, feito em conjunto a partir de Newark, na Califórnia, e de Tallinn, na Estónia, junta duas empresas com papéis complementares.

A Lucid entra com a sua plataforma de veículo definido por software, enquanto a Bolt contribui com os dados recolhidos ao longo de mais de uma década de operação, a infraestrutura e a experiência operacional necessárias para escalar um serviço deste tipo.

O objetivo de 25 mil veículos representa, segundo as duas empresas, um passo relevante rumo ao objetivo mais amplo da Bolt de ter 100 mil veículos autónomos na sua plataforma até 2035.

Na perspetiva de Silvio Napoli, diretor-executivo da Lucid, a mobilidade autónoma partilhada permite estender a tecnologia da marca para lá do mercado de veículos de uso pessoal, destacando o alcance e a experiência operacional da Bolt como fatores decisivos para escalar o serviço em território europeu.

Do lado da Bolt, o fundador e diretor-executivo, Markus Villig, reforçou que a condução autónoma na Europa exige que dados, software, veículos e operações funcionem como um sistema único, desenhado à medida das estradas e da regulação do continente, apoiando-se em mais de uma década de experiência operacional em mais de 850 cidades.

Nível 4 de autonomia, com arquitetura da NVIDIA

O acordo prevê que as duas empresas trabalhem em conjunto desde a fase de desenvolvimento do produto, com o objetivo de criar uma plataforma de veículo preparada para um sistema de condução autónoma de Nível 4, segundo a classificação SAE, o que significa operação totalmente autónoma dentro de zonas geográficas definidas.

A plataforma deverá recorrer à arquitetura NVIDIA Hyperion, um sistema de referência que combina capacidade de computação de alto desempenho com um conjunto padronizado de sensores.

A condução do projeto ficará dividida entre as duas empresas.

Do lado da Bolt , que pretende ser proprietária e operadora direta da frota, caberá à unidade Bolt Autonomous Driving Solutions coordenar o processo, desde a definição dos requisitos do veículo, do software e dos parâmetros de segurança e experiência do utilizador, até à construção da infraestrutura de frota e às parcerias com as cidades onde o serviço venha a operar.

, que pretende ser proprietária e operadora direta da frota, caberá à unidade Solutions coordenar o processo, desde a definição dos requisitos do veículo, do software e dos parâmetros de segurança e experiência do utilizador, até à construção da infraestrutura de frota e às parcerias com as cidades onde o serviço venha a operar. Do lado da Lucid, a responsabilidade recairá sobre a recém-criada Lucid Technologies, unidade que reúne as áreas de Inteligência Artificial (IA), sistemas avançados de assistência à condução (em inglês, ADAS), autonomia e funções digitais da empresa numa estrutura unificada.

Ainda sem data de estreia

As duas empresas não revelaram um calendário concreto para o arranque do serviço, nem indicaram quais serão as primeiras cidades europeias a receber os veículos autónomos.

O comunicado esclarece ainda que a Lucid e a Bolt trabalharão em conjunto com outros parceiros tecnológicos da área da condução autónoma, bem como com reguladores e responsáveis políticos europeus, de forma a garantir uma introdução segura e conforme às exigências regulatórias da região.

Este acordo junta-se a outras iniciativas que a Bolt tem vindo a construir na área da condução autónoma ao longo do último ano, nomeadamente com a Pony.ai, para tecnologia de software, e com a NVIDIA, para infraestrutura de IA baseada em dados de frota.

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