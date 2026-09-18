Cibersegurança IA e soberania digital em debate no Fortinet Security Day

A soberania digital, a inteligência artificial e a cibersegurança estão cada vez mais interligadas e foram os temas principais do Fortinet Security Day que juntou mais de 1300 profissionais na Feira Internacional de Lisboa.

IA está a mudar a cibersegurança...

O Fortinet Security Day 2026, organizado pela Fortinet, assinalou os 15 anos de presença da empresa em Portugal. O evento reuniu profissionais e especialistas do setor para debater os principais desafios atuais da cibersegurança e da IA e as estratégias necessárias para reforçar a proteção das organizações.

O evento começou com a intervenção de Marcelo Carvalheira, Country Manager da Fortinet Portugal, que apresentou vários momentos marcantes da evolução da empresa ao longo dos últimos 15 anos no mercado nacional.

Filippo Cassini da Fortinet destacou os desafios de segurança associados à crescente utilização de aplicações cloud e SaaS, dispositivos de colaboradores e contratantes e soluções não geridas pelas equipas de TI.

Durante a apresentação foi abordado também o papel e riscos da Inteligência Artificial e dos agentes autónomos na cibersegurança. Através da integração de diferentes fontes de informação, estas tecnologias podem ajudar a detetar e classificar eventos, automatizar investigações e acelerar respostas a incidentes. O objetivo é reduzir tarefas manuais e permitir que as equipas de segurança sejam mais proativas e produtivas, concentrando-se na análise e resolução dos incidentes de maior relevância.

O evento contou com uma série de mesas redondas dedicadas a debater a cibersegurança e o impacto da IA nas empresas e no ecossistema digital português:

Segurança e valor do negócio com IA : Debate do tema "Security at the Edge of AI" e "Business Value in the AI Journey: The Fast and the Secure", com a participação de especialistas da Fortinet e de representantes de empresas como Grupo Nabeiro, Affidea e Euronext.

: Debate do tema "Security at the Edge of AI" e "Business Value in the AI Journey: The Fast and the Secure", com a participação de especialistas da Fortinet e de representantes de empresas como Grupo Nabeiro, Affidea e Euronext. MEO, NOS & Vodafone: Making AI Work for Customers: nesta mesa redonda os principais operadores de telecomunicações de Portugal — MEO, NOS e Vodafone — discutiram a aplicação da IA no serviço ao cliente.

nesta mesa redonda os principais operadores de telecomunicações de Portugal — MEO, NOS e Vodafone — discutiram a aplicação da IA no serviço ao cliente. Soberania e o Futuro Digital de Portugal: Portugal está a desenvolver novas iniciativas para proteger dados e sistemas críticos, reforçar a capacidade nacional e preparar organizações e profissionais para um cenário em que os ataques informáticos podem recorrer cada vez mais à inteligência artificial. Lino Santos do CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) abordou o tema da soberania digital e João Preto da FCCN/Fundação para a Ciência e a Tecnologia falou sobre a formação, os desafios da IA e a importância do Arquivo.pt, que preserva a memória digital da Internet e constitui um enorme repositório de informação em língua portuguesa.

Portugal está a desenvolver novas iniciativas para proteger dados e sistemas críticos, reforçar a capacidade nacional e preparar organizações e profissionais para um cenário em que os ataques informáticos podem recorrer cada vez mais à inteligência artificial. Lino Santos do CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) abordou o tema da soberania digital e João Preto da FCCN/Fundação para a Ciência e a Tecnologia falou sobre a formação, os desafios da IA e a importância do Arquivo.pt, que preserva a memória digital da Internet e constitui um enorme repositório de informação em língua portuguesa. Visão dos Integradores e Casos Práticos: O painel junto a Securnet, Warpcom e CSO para falar sobre cibersegurança. Conteúdos assinados e desafios da IA

Quase a terminar o evento assistimos a uma fantástica apresentação onde se demonstrou como um LLM poderia agir num serviço de reserva de viagens e principais componentes de suporte ao modelo.

O encontro encerrou com um momento de networking, acompanhado por música, jantar e uma Tech Expo onde os participantes puderam contactar de perto com as soluções apresentadas .