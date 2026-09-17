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Antes do sistema Volta, quem pagava as garrafas que os portugueses deitavam fora?

· Notícias 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rodrigo says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:03

    Sim e o restante lixo tem que percentagem? E a criminalidade dos sem abrigo a lutarem ate a morte por garrafas de plastico? Pois isso não dizem

    Responder
  2. Rodrigo says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:16

    Aqui no bairro ja ha o gang do plastico, toda a gente é obrigada a entregar as garrafas de plastico ao grupo de brasileiros ou leva tiro

    Responder
  3. Eu says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:30

    De boas intenções está o inferno cheio.
    O sistema habituou o uso inicialmente chamado de descartável sem estudarem as consequências. Em um mundo de consumismo cria-se um problema para uma solução empurrada com a barriga.

    Responder
  4. Carvalho says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:33

    “…foram devolvidas mais de 305 milhões de embalagens nos primeiros cinco meses de funcionamento, entre 10 de abril e 10 de setembro de 2026…” E quanto é que foi produzido para fazer o comparativo… e quanto é que foi para a reciclagem normal do plástico/embalagens?

    Responder

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