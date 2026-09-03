Sistema Volta com “dores de crescimento”: as falhas detetadas pelo Governo
O Sistema Volta ainda não completou seis meses de vida e já mostra sinais de que precisa de ajustes. A ministra do Ambiente reconheceu, esta semana, que há problemas na implementação do novo Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), mas garante que estão a ser tratados um a um.
Em declarações feitas em Bruxelas, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, confirmou que o Sistema Volta tem gerado dores de cabeça a consumidores e autarquias, com destaque para as embalagens que são abandonadas na via pública em vez de irem parar às máquinas de recolha.
Segundo a governante, este tipo de contratempo não é exclusivo de Portugal.
É um sistema europeu que vai ser obrigatório em todos os países europeus e nós fomos o 18.º país a implementar esse sistema. Em todos eles, no início, houve perturbações.
Explicou a ministra, sublinhando que, apesar da complexidade, o sistema é essencial para aumentar a reciclagem de garrafas de plástico e latas.
Com muitas dúvidas e críticas em cima da mesa, já vimos que Portugal não está a testar o sistema Volta sozinho. Ainda que sob nomes diferentes, os sistemas de depósito e retorno, conhecidos pela sigla SDR, em português, já existem há décadas em vários países europeus e continuam a ser implementados noutros.
Festivais e pessoas a apanhar garrafas do Volta
Entre os problemas já identificados, a ministra destacou os grandes eventos e festivais, onde a afluência de pessoas e o consumo elevado de bebidas em embalagens descartáveis testaram os limites do sistema logo nos primeiros meses. Essa situação, garante, já está resolvida.
Mais preocupante é o fenómeno de pessoas a remexer no lixo à procura de garrafas e latas para conseguir o reembolso de 10 cêntimos por embalagem.
Para travar esta prática, o Governo está a estudar a colocação de recipientes próprios junto aos pontos de deposição de resíduos, para que estas embalagens não acabem misturadas no lixo comum.
Mais máquinas e reforço da fiscalização
A ministra reconheceu que parte dos problemas resulta da inexistência de locais suficientes onde os consumidores possam entregar as embalagens, defendendo a necessidade de aumentar o número de máquinas, especialmente modelos de maior capacidade.
Estão ainda a decorrer reuniões com o setor da hotelaria e restauração, área onde a aplicação prática do sistema tem levantado dúvidas e dificuldades operacionais.
Quanto à fiscalização, Maria da Graça Carvalho esclareceu que a responsabilidade é partilhada entre a SDR Portugal, a entidade sem fins lucrativos que gere o sistema, e os municípios, que continuam encarregues da recolha e gestão de resíduos a nível local.
Por fim, a ministra defende um maior envolvimento das câmaras municipais, nomeadamente na escolha da localização das máquinas.
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Mas então as latas e garrafas do Ecoponto não são recicladas?
R (Gemini): “A introdução do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR, sob a marca volta) surge para responder a metas europeias de recolha e para garantir reciclagem de ciclo fechado (bottle-to-bottle).
No SDR, as garrafas de plástico PET e as latas de bebidas chegam limpas, sem misturas e não amassadas, permitindo produzir novamente embalagens alimentares.
O Ecoponto continuou a ser essencial, mas o tipo de reciclagem efetuada através dele segue um processo diferente de gestão de resíduos e triagem mecânica:
– Ecoponto Amarelo (Plástico e Metal)
Downcycling e Uso Industrial Geral: Os plásticos misturados colocados no ecoponto (como embalagens de champô, sacos, iogurtes ou detergentes) têm níveis de contaminação e variação de polímeros mais elevados. Em vez de voltarem a ser embalagens alimentares, são transformados em tubos, vasos, sacos de lixo, mobiliário urbano, têxteis (poliéster) ou peças para a indústria automóvel.
Complexidade na Triagem: Materiais como pacotes de leite e sumos (ECAL) exigem processos de separação mais complexos para isolar o cartão, o alumínio e o plástico.
Latas e Metais Diversos: Enlatados de comida (como atum ou feijão) e caricas continuam a ir para o ecoponto amarelo, sendo fundidos para a indústria siderúrgica e metalúrgica geral.
– Ecoponto Verde (vidro) e Azul (cartão e papel) (…)
Os ecopontos continuam a absorver a vasta maioria dos resíduos domésticos, enquanto o SDR trata das embalagens de bebidas de elevado grau de pureza para reutilização na própria indústria alimentar.”
Concorde-se ou desconcorde-se, é preciso perceber bem a diferença entre o SDR (reciclagem para produzir embalagens alimentares) e o Ecoponto Amarelo.
Como os nossos governantes vivem numa bolha não se aperceberam que Portugal é maioritariamente um país de pobres.
Já era de esperar este cenário. A tendência nos próximos meses é agravar.
Roubar devia ser só de pistola!
Tive uma semana no algarve e não consegui entregar uma garrafa/lata, tive que trazer um saco cheio para casa, sempre filas enormes com sacos e carrinhos de compras cheios… ou seja passaram o bota da reciclagem para as pessoas mais carenciadas que veem nisto uma fonte de rendimento. Enquanto isto as pessoas que reciclavam, são obrigadas a andar com lixo atrás, porque querem ser responsáveis sendo o resto das pessoas continuam a ignorar e preferem jogar fora os 10 centimos do que levar uma lata na mão. Os outros paises da Europa cobram 25 centimos porque já descobriram que menos nao resultava, não é preciso inventar é só copiar o que os outros já fazem.