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Sistema Volta com “dores de crescimento”: as falhas detetadas pelo Governo

· Notícias 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Nuno Nunes says:
    3 de Setembro de 2026 às 09:23

    As máquina do volta deviam ser todas iguais em todo lado e puder enviar o dinheiro para a conta bancária com o cartão do banco como acontece nos mercadonas

    Responder
  2. Max says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:26

    Mas então as latas e garrafas do Ecoponto não são recicladas?
    R (Gemini): “A introdução do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR, sob a marca volta) surge para responder a metas europeias de recolha e para garantir reciclagem de ciclo fechado (bottle-to-bottle). 
    No SDR, as garrafas de plástico PET e as latas de bebidas chegam limpas, sem misturas e não amassadas, permitindo produzir novamente embalagens alimentares. 
    O Ecoponto continuou a ser essencial, mas o tipo de reciclagem efetuada através dele segue um processo diferente de gestão de resíduos e triagem mecânica:
    – Ecoponto Amarelo (Plástico e Metal) 
    Downcycling e Uso Industrial Geral: Os plásticos misturados colocados no ecoponto (como embalagens de champô, sacos, iogurtes ou detergentes) têm níveis de contaminação e variação de polímeros mais elevados. Em vez de voltarem a ser embalagens alimentares, são transformados em tubos, vasos, sacos de lixo, mobiliário urbano, têxteis (poliéster) ou peças para a indústria automóvel.
    Complexidade na Triagem: Materiais como pacotes de leite e sumos (ECAL) exigem processos de separação mais complexos para isolar o cartão, o alumínio e o plástico.
    Latas e Metais Diversos: Enlatados de comida (como atum ou feijão) e caricas continuam a ir para o ecoponto amarelo, sendo fundidos para a indústria siderúrgica e metalúrgica geral.
    – Ecoponto Verde (vidro) e Azul (cartão e papel) (…)
    Os ecopontos continuam a absorver a vasta maioria dos resíduos domésticos, enquanto o SDR trata das embalagens de bebidas de elevado grau de pureza para reutilização na própria indústria alimentar.”
    Concorde-se ou desconcorde-se, é preciso perceber bem a diferença entre o SDR (reciclagem para produzir embalagens alimentares) e o Ecoponto Amarelo.

    Responder
  3. Hnrs says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:46

    Como os nossos governantes vivem numa bolha não se aperceberam que Portugal é maioritariamente um país de pobres.
    Já era de esperar este cenário. A tendência nos próximos meses é agravar.

    Responder
  4. Morty says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:48

    Roubar devia ser só de pistola! 

    Responder
  5. José says:
    3 de Setembro de 2026 às 11:15

    Tive uma semana no algarve e não consegui entregar uma garrafa/lata, tive que trazer um saco cheio para casa, sempre filas enormes com sacos e carrinhos de compras cheios… ou seja passaram o bota da reciclagem para as pessoas mais carenciadas que veem nisto uma fonte de rendimento. Enquanto isto as pessoas que reciclavam, são obrigadas a andar com lixo atrás, porque querem ser responsáveis sendo o resto das pessoas continuam a ignorar e preferem jogar fora os 10 centimos do que levar uma lata na mão. Os outros paises da Europa cobram 25 centimos porque já descobriram que menos nao resultava, não é preciso inventar é só copiar o que os outros já fazem.

    Responder

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