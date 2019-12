Netflix prepara-se para começar a combater a pirataria na Europa

Sendo um dos maiores serviços de streaming da Internet, é normal que o Netflix se preocupe com a pirataria e com a forma como esta cresce nos diferentes mercados onde tem presença.

Sem nunca ter tomado uma posição de força, tem abraçado algumas medidas que podem ser vistas como preventivas. A reforçar a sua luta, o Netflix parece estar a preparar-se para entrar em força neste campo na Europa, a julgar pela sua mais recente aliança.

Uma nova aliança do Netflix contra a pirataria

Há muito que o Netflix tenta evitar que os utilizadores partilhem as suas contas e até que recorram a sites de partilha ilegal de conteúdos. Por norma faz estas tomadas de posição em conjunto com outros serviços e com outras entidades.

A provar o seu empenho, procurando o fim da pirataria, acaba de se juntar a uma entidade europeia. Falamos da FAPAV, o maior grupo anti pirataria italiano. A par com o Netflix, também igualmente a Série A, a liga de futebol italiana, associou-se a este grupo.

Apesar de ser desconhecida em Portugal, a FAPAV é responsável pelo fecho de centenas de sites de partilha de conteúdos ilegais. Atuam maioritariamente em Itália, mas têm casos em que alargaram fronteiras para outros países da União Europeia.

Uma luta da Europa contra conteúdos ilegais

Ao associar-se a este grupo, a Netflix toma assim uma posição importante na luta contra a pirataria. Provavelmente, no futuro próximo, irá alargar essa proximidade a grupos de outros países da União Europeia.

Com 158 milhões de subscritores, o Netflix perde muito dinheiro com estes sites ilegais de partilha de pirataria. Além disso, estima-se que perca 2,3 mil milhões de dólares de receita todos os anos, apenas com a partilha de contas. Esta prática é feita por 24 milhões de utilizadores.

Claro que a empresa vai tentar agir de forma mais assertiva e direta neste campo. Tem em avaliação várias medidas que poderá aplicar em breve, apenas para impedir a partilha de contas entre utilizadores.