Há já algum tempo que os problemas de bateria nos equipamentos da Apple têm vindo a acumular-se. Todos se recordam da confusão que existiu com o iPhone 6S e o abrandamento do mesmo por culpa da bateria.

A Apple tem tentado resolver estas questões de forma rápida e silenciosa, embora nem sempre o consiga. Uma nova questão parece agora estar a surgir, com queixas de utilizadores do iPhone X. Este está a apresentar um envelhecimento precoce da bateria, sem qualquer justificação.

Surgem novos problemas de bateria para a Apple?

Não tem sido fácil a vida da Apple no que toca a problemas de bateria. Esta empresa tem tentado dar aos seus equipamentos as melhores propostas, que depois acabam por apresentar problemas, mesmo que pontuais.

O mais conhecido caso veio com o iPhone 6S, mas outros surgiram no iPhone 8 e outros. Sempre focados na bateria, levaram a algumas decisões que depois trouxeram igualmente problemas para a marca e para os utilizadores. Agora estes parecem ter chegado ao iPhone X.

Degradação anormal no iPhone X

Uma nova questão parece estar a surgir, com queixas dos utilizadores do iPhone X. Este smartphone, lançado em 2017, começa a apresentar em muitos casos um desgaste de bateria perto dos 80%. Este é um valor elevado para um telefone com apenas 2 anos.

Um utilizador do Reddit queixa-se que a sua bateria está a aproximar-se rapidamente dos 80% de vida útil, o que pode requerer em breve a sua substituição. Ao questionar este ponto na sua publicação, recebeu igualmente várias respostas (1, 2, 3) com outros utilizadores a referirem o mesmo estado nos seus equipamentos.

Este smartphone pode perder desempenho

Entretanto, o mesmo cenário repete-se nos fóruns da Apple, com várias queixas similares do iPhone X (1, 2, 3). Apesar deste cenário, a Apple tem na sua documentação esta situação. A marca alerta para que possa existir, em alguns casos, uma perda de 20% de capacidade ao fim de 500 ciclos de carga.

Mesmo estando nos padrões da Apple, esta situação é principalmente incómoda para os utilizadores. Vai obrigar a uma mudança de bateria, fora de garantia, para o iPhone X funcionar de forma normal. Caso não o façam, vai certamente perder desempenho devido às políticas de gestão de energia deste smartphone.