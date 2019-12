Sendo esta uma altura de viagens, é natural que nos queiramos preparar ao máximo para o que podemos encontrar nas estradas. Um dos fatores mais condicionantes é, principalmente, o acesso às bombas de gasolina.

Como era esperado, os principais serviços de mapas dão-nos certamente acesso a esta informação. Hoje explicamos como pode saber quais as bombas de combustível que encontra no seu caminho, quando usa o Waze.

Mais informação útil no Waze

Sempre que andamos na estrada, temos de ter presente um conjunto de fatores importante para o carro. Para além da velocidade máxima da via, há ainda o trânsito e outros. É nestes momentos que muitas vezes procuramos a ajuda das apps de navegação. Estas podem principalmente dar muito mais do que simples indicações rodoviárias.

O Waze, que decerto muitos usam nestas alturas de viagens, tem uma funcionalidade que muitos desconhecem. Podemos a qualquer momento, no nosso trajeto, saber onde é a bomba de combustível mais próxima, tendo igualmente o preço de cada combustível.

Saiba onde é a bomba de combustível mais próxima

Usar esta funcionalidade é bastante simples. Durante o nosso trajeto, ou mesmo quando não estamos a guiar, só precisam de selecionar o menu da app e escolher o campo de pesquisa. Aí, junto de outros, vão encontrar principalmente o ícone de uma bomba de combustível.

Ao escolher esse padrão, vão receber de imediato uma lista postos de combustível mais próximas do local onde se encontram com o Waze. Estas vão estar ordenadas por distância, fornecendo ainda alguns dados importantes, como o preço da cada combustível.

Uma ajuda quando for viajar de carro

Ao escolher uma dessas propostas, o utilizador tem ainda mais dados sobre a sua localização, a distância a que fica, o seu horário e até o preço dos combustíveis. Além disso, podem começar ali mesmo um trajeto novo, rumo a esse local.

Esta é uma excelente ajuda que podem usar nesta altura em que as estradas vão estar cheias e com muitos carros. Para além de poderem preparar a viagem com antecedência, podem também prevenir e precaver posteriormente uma das necessidades mais básicas de um carro pelo Waze.