WhatsApp terá novidades já em 2020! Saiba quais são

Quem não usa o WhatsApp meta o dedo no ar! Na verdade, esta plataforma de comunicações é das mais usadas em todo o mundo e a app é uma das mais descarregadas da última década.

Mas o WhatsApp vai ter ainda mais novidades em 2020! Conheça as esperadas para o próximo ano.

O WhatsApp é usado por 1,5 milhões de utilizadores em todo mundo. Esta plataforma de comunicações vai ficar ainda mais completa com novas funcionalidades que vai receber já em 2020.

Quais as novidades esperadas no WhatsApp para 2020

O WhatsApp tem uma lista vasta de possíveis funcionalidades que poderão integrar a plataforma já em 2020. As funcionalidades mais importantes são:

Navegador de Internet dentro da app

Tal como outras ferramentas de conversação, terá um browser dentro da própria app. Esta é uma funcionalidade “copiada” do Telegram, permitindo assim abrir links de conversas de forma segura.

Este é um passo “normal”, considerando que começou recentemente a permitir a reprodução de links de vídeos alojados em outras plataformas sem sair do ambiente da app.

Pesquisa avançada

Outra das novidades é a pesquisa avançada. Segundo informações, vai ser possível encontrar mensagens, fotografias e vídeos dentro da própria app. Na prática, será possível procurar por qualquer tipo de ficheiro multimédia dentro do WhatsApp.

A app terá também um histórico das pesquisas realizadas.

Reprodução de mensagens de áudio via área de notificações

Relativamente às mensagens de áudio, é expectável que seja possível reproduzir mensagens de áudio via área de notificações. Com esta funcionalidade não será necessário abrir a própria app para acesso às mensagens.

Identificação de perfil com código QR

Tal como existe no Instagram, o seu perfil no WhatsApp poderá ser identificado por um código QR. Esta funcionalidade permitirá, além disso, partilhar facilmente o seu perfil, sem a necessidade de dar o seu número.

Modo escuro

Será (finalmente) em 2020 que o WhatsApp irá receber o tão esperado modo escuro. Assim, este modo ajudará a poupar bateria. Será também uma funcionalidade interessante para quem gosta de utilizar o dispositivo móvel à noite, o modo escuro consegue mitigar a fadiga ocular.

Mensagens que se autodestroem

Esta é mais uma funcionalidade para quem gosta de segurança máxima. De acordo com o que foi revelado, o utilizador poderá definir se uma mensagem irá expirar dentro de 5 segundos ou de uma hora – saber mais aqui.

Filtros para fotos como o Instagram

Por fim, quem não gosta de aplicar filtros às suas fotografias? Segundo os rumores, o WhatsApp também terá filtros, ou efeitos Boomerang tal como existe no Instagram.

E serão estas as principais novidades esperadas no WhatsApp já em 2020. Com as novas funcionalidades, o WhatsApp ficará ainda mais parecido com o Telegram…o que não é mau!

