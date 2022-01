Spotify falhou na entrega do Spotify HiFi

O maior serviço de streaming de música da atualidade apresentou em fevereiro de 2021 a promessa de lançar o Spotify HiFi. Este foi um trunfo da empresa para oferecer maior qualidade de áudio, competindo assim como a oferta do Apple Music. Contudo, após quase um ano da promessa, o serviço que traz qualidade lossless padrão ainda não está indisponível. Além disso, a empresa não tem ainda uma data que possa avançar aos seus utilizadores.

Conforme avanço na altura o Spotify, o timing de lançamento foi balizado até final de 2021. Além disso, esta modalidade não seria "para todos". A empresa referiu que o HiFi estaria disponível em mercados selecionados.

Streaming de música com qualidade HiFi

No início do ano que há poucos dias terminou, a empresa Spotify fez um balanço muito positivo da sua prestação no ano de 2020 e prometeu mais qualidade aos seus utilizadores. Como tal, uma das várias novidades anunciadas era o Spotify HiFi.

Este seria um serviço que levaria o áudio a outro patamar. Os temas musicais estariam disponíveis com qualidade de CD. Tal não aconteceu, afinal.

Enquanto isso, os concorrentes do Spotify não esperaram. O serviço Apple Music lançou a reprodução sem perdas e em alta resolução em junho. A empresa de Cupertino passou a oferecer qualidade lossless e sem que com isso fossem aumentados os valores das mensalidades. O que não acontecia, por exemplo, na Amazon Music Unlimited e Tidal, ambos os serviços eram mais caros se o utilizador escolhesse mais qualidade na música.

Não há dúvida que a Apple veio abanar as águas. Além de obrigar o Spotify a responder, forçou a Amazon, por exemplo, a alinhar a sua tabela de preços. Conforme vimos na altura, no mesmo dia em que a Apple anunciou os seus planos para streaming sem perdas, a Amazon disse que abandonaria o preço de assinatura mais alto e incluiria a qualidade HD como parte do plano premium regular.

Spotify deu sinais de estar a preparar o HiFi, mas...

Ocasionalmente, houve sinais de que estaria a correr bem a preparação do novo serviço. Aliás, falou-se em maio passado mesmo que ao longo do ano que poderia aparecer numa versão beta o tal botão “HiFi”.

No entanto, tudo ficou pela intenção. Pelo menos até agora!

O final do ano aproximava-se e falou-se bastante dos podcasts, das letras das músicas, mas a empresa manteve o silêncio sobre o assunto HiFi. Assim terminou 2021, com, o anúncio das músicas mais solicitadas ao redor do mundo e nada mais foi avançado.

Está ainda então por responder: quando receberão os utilizadores do serviço Spotify Premium a opção HiFi?