Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Holding Out For A Hero - Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, nome artístico de Gaynor Sullivan (nascida Gaynor Hopkins; Skewen, 8 de junho de 1951 – Faro, 8 de julho de 2026), foi uma cantora, compositora e filantropa galesa que conquistou proeminência global como um dos maiores ícones da transição entre o pop rock, a música country e as baladas dramáticas do formato power ballad a partir do final da década de 1970.

Dona de uma das assinaturas vocais mais reconhecíveis do cenário fonográfico internacional, caracterizada por um timbre distintamente áspero, potente e de textura melancólica, Tyler alcançou o estrelato com sucessos perenes como "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache", "Holding Out for a Hero", "Making Love Out of Nothing at All", "Lost in France" e "Bitterblue". Foi a primeira artista feminina galesa na história a alcançar simultaneamente a primeira colocação da tabela norte-americana Billboard Hot 100 e da tabela britânica UK Singles Chart.

No mercado musical lusófono, estabeleceu uma ponte cultural de imenso sucesso ao gravar em 1987 a faixa bilíngue "Sem Limites pra Sonhar" em dueto com o cantor brasileiro Fábio Jr., canção que dominou o topo das paradas de sucesso em território nacional e consolidou sua aclamação na América Latina. Por suas notáveis contribuições às artes e à filantropia, foi condecorada como Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2022.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?