Xiaomi comprou uma empresa especializada em condução autónoma

No início do ano, a Xiaomi anunciou que iria começar a sua jornada no segmento automóvel. Depois de surgir a informação que avançava que a empresa poderia estar a trabalhar num carro elétrico de raiz, sabe-se, agora, que comprou a DeepMotion, uma empresa chinesa especializada em condução autónoma.

O negócio custou à Xiaomi cerca de 77 milhões de dólares.

Há uns dias, algumas fontes internacionais avançaram que a Xiaomi estava em processo de aquisição de uma participação da Evergrande, uma empresa de veículos elétricos. Agora, a novidade é semelhante. Conforme avançado pela CNBC, a Xiaomi comprou a DeepMotion, uma startup chinesa especializada em condução autónoma. Segundo a empresa, a aquisição, que custou cerca de 77,37 milhões de dólares, ajudará a “aumentar a competitividade tecnológica” do seu futuro negócio de carros elétricos.

A Xiaomi já conquistou o segmento dos smartphones, tendo sido apelidada de Apple da China. Agora, parece estar a apostar fortemente no setor automóvel, através de vários investimentos e parcerias que temos vindo a conhecer, que servirão para preparar a sua entrada no mercado. Aliás, em março, a Xiaomi anunciou que investirá 10 mil milhões de dólares no seu negócio de carros elétricos, durante os próximos 10 anos.

A Xiaomi espera oferecer veículos elétricos inteligentes de qualidade, para que todos no mundo possam desfrutar de uma vida inteligente a qualquer hora e em qualquer lugar.

Disse a empresa, na altura.

O anúncio da aquisição da DeepMotion foi feito depois da apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2021. Aí, soube-se que a Xiaomi atingiu um rendimento recorde de cerca de 87 mil milhões de yuan (cerca de 13 milhões de dólares). Mais do que isso, em julho, a Xiaomi ultrapassou a Apple, sendo o segundo maior vendedor de smartphones a nível mundial, e, no segundo trimestre, tornou-se no maior vendedor de smartphones da Europa.

Apesar do sucesso no mercado dos smartphones, a Xiaomi tem apostado noutros dispositivos, como smartwatches, televisões, entre outros. Agora, o caminho far-se-á em direção aos carros elétricos.