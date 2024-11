Volkswagen afirma que o seu acessível ID.2 EV está dentro do prazo e terá uma variante SUV

A Volkswagen está a progredir de forma constante com os seus planos para revolucionar o mercado dos veículos elétricos (VE), reafirmando que o lançamento do ID.2 EV está previsto para o final de 2025. Este veículo de gama baixa, muito aguardado, irá introduzir uma nova era para a fabricante de automóveis, seguido de uma versão SUV para expandir ainda mais a gama.

Uma visão para a mobilidade elétrica a preços acessíveis

Em março de 2023, a Volkswagen apresentou o conceito ID.2all, um veículo elétrico acessível concebido para começar por menos de 27.000 dólares (25.000 euros). Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen Passenger Cars, salientou que o ID.2 representa a ambição da empresa de combinar tecnologia avançada com um design excecional, assinalando uma transformação significativa para a marca.

Durante o Salão Automóvel de Los Angeles, Kai Grünitz, diretor de desenvolvimento tecnológico da Volkswagen, confirmou que a linha ID da empresa está pronta para uma reformulação abrangente. Grünitz deu a entender que haverá atualizações substanciais a partir de 2026, apresentando um novo estilo que se inspira no passado icónico da Volkswagen.

A nova direção do design da Volkswagen será fortemente influenciada pelo conceito ID.2. Andreas Mindt, o designer principal, foi encarregue de revigorar a estética da marca. Mindt descreve o ID.2 como perfeitamente alinhado com os valores fundamentais da Volkswagen, enfatizando a estabilidade e a acessibilidade. O produto final, garante, ultrapassará o já impressionante design conceptual.

O interior do ID.2 apresentará uma mistura de inovação moderna e elementos nostálgicos, incluindo os modos de condução exclusivos "Classic" e "Vintage". Estas caraterísticas oferecem ao condutor ecrãs que lembram os modelos adorados das eras do Carocha e do Golf.

Volkswagen quer um lançamento transformador

A Volkswagen confirmou que o ID.2 chegará ao mercado no final de 2025 ou no início de 2026, posicionando-o como um ponto de viragem para a empresa. Grünitz enfatizou a escala de mudanças que os clientes podem esperar, observando que essas atualizações excederão as expectativas.

Uma versão SUV do ID.2 fará a sua estreia no Salão Automóvel de Munique em setembro de 2025, e a Volkswagen está também a planear lançar uma variante desportiva GTI. Ambos os modelos serão construídos com base na nova plataforma de entrada MEB da empresa.

O ID.2 tem como objetivo proporcionar o melhor de dois mundos, oferecendo o espaço de um Golf com o preço de um Polo. Embora tenha uma pegada mais pequena do que o Polo, uma engenharia inteligente - como uma distância entre eixos alargada - maximizará o espaço interior para passageiros e carga.

Com uma autonomia de até 450 km, o ID.2 foi concebido para satisfazer as necessidades dos condutores do dia a dia sem comprometer o desempenho.

