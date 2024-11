Quando chega a One UI 7? Já se sabe quando os smartphones Samsung recebem o Android 15

Com o Android 15 já lançado e até a chegar a alguns smartphones fora da esfera direta da Google, outras propostas olham para este sistema da Google. A Samsung deverá ser uma das próximas a mostrar novidades, com a One UI 7. Dados novos revelam agora quando os smartphones Samsung recebem o Android 15.

No início do mês, foi finalmente partilhada a data em que o One UI 7 beta baseado no Android 15 seria lançado, embora apenas para alguns países. E parece que a espera não acabou e teremos de ter um pouco de paciência para poder testar o Android 15 num smartphone Galaxy conforme foi agora revelado.

São vários os fatores que levaram ao atraso do Android 15 nos smarthpones Galaxy, que nos anos anteriores eram atualizados de forma mais célere na sua versão final e estável. Uma delas é que a Samsung teve de desenvolver em conjunto o One UI 7 e o One UI 6.1.1. Outra delas, segundo palavras da Samsung, é que a One UI 7 baseada no Android 15 chegará com novidades importantes.

E o desenvolvimento desta versão também causou problemas suficientes à Google que precisou de um mês e meio para atualizar os seus Pixels uma vez que o código AOSP estava disponível no início de setembro. E já para não falar das mudanças da Google com a primeira developer preview do Android 16 lançada há poucos dias para que a versão final chegue em junho.

Só o que faltava à Samsung era que vazasse o roadmap do One UI 7 com a versão final, que deverá chegar no mês de fevereiro. De qualquer forma, com a chegada da versão final não deve haver nenhuma alteração, uma vez que o próximo Galaxy S25 iria ser lançado com a One UI 7. Foi ainda descartado que nas semanas seguintes ao lançamento chegaria aos Galaxy S23 e S24.

A One UI 7 beta será lançado para o Galaxy S24 na primeira semana de dezembro, o Galaxy S23 receberá no final da segunda ou terceira semana e a série Galaxy S22 poderá mesmo ficar de fora da beta este ano. O Galaxy S21 ficou definitivamente sem beta segundo o leak revelado.

E como referido, o programa beta terá a duração de dois meses. Só falta esperar até não surja mais atraso para uma versão do Android que resiste como nenhuma outra. Isso já aconteceu com a Google nos Pixel e agora é a vez da Samsung com uma implementação bem diferente do resto que produziu nos últimos anos.